Laba diena, daudz kas notiks tā, kā tev patīk. Dienas horoskops 24. septembrim
Auns
Paspēt izdarīt daudz ir pavisam vienkārši – centies nesteigties, saglabāt mieru un uz sīkām neveiksmēm skatīties filozofiski. Tava nopietnība palīdzēs iegūt vecāku cilvēku un ietekmīgu personu simpātijas – viņi nākotnē var atbalstīt tavas ieceres. Šī diena nav īpaši piemērota romantiskām iepazīšanām – tu izskaties pārāk pragmatisks. Toties lieliski piemērota diena, lai analizētu esošās attiecības un saprastu, kas tajās būtu jāmaina.
Vērsis
24. septembris ir viens no produktīvākajiem un labvēlīgākajiem periodiem – izmanto to maksimāli efektīvi! Nezaudē nevienu minūti – tagad, kad zvaigznes ir tev labvēlīgas, laiks ķerties pie vissarežģītākajiem darbiem. Atbalsts no citiem tev būs vajadzīgs tikai pašā beigās – un tieši tad netrūks cilvēku, kuri vēlēsies piedalīties tavos panākumos. Šodien tev ļoti augsts radošais potenciāls.
Dvīņi
Viegla šī diena nebūs. Taču to var padarīt produktīvu – ja vien neslinkosi. Tev pašam nav daudz entuziasma, bet citiem tā ir vēl mazāk – tāpēc tu būsi tas, kurš stums visu uz priekšu. Romantiskajās attiecībās valda neskaidrība. No malas šķiet, ka viss ir kārtībā, taču tu pats jūties kā uz sprādzienbīstamas robežas – pietiek ar sīkāko greizsirdības vai aizvainojuma dzirksti, un emocijas uzliesmos ar postošu spēku.
Vēzis
Diemžēl šī diena tev diez vai nesīs kādus patīkamus notikumus. Toties grūtības un sarežģījumi – ļoti iespējami. Pret tevi var vērsties ne tikai tavi nelabvēļi, bet arī neseni sabiedrotie, kas vēl nesen apgalvoja, cik uzticami viņi ir. Šis trieciens tev būs ļoti sāpīgs. Tomēr dienas otrajā pusē notiks kas tāds, kas atgriezīs tev vismaz spēju bezbailīgi raudzīties nākotnē. Pēc tam lietas sāks uzlaboties.
Lauva
Daudz kas no ieplānotā neizdosies, bet nezaudē optimismu! Ja būsi neatlaidīgs, varēsi mainīt situāciju sev par labu. Taču nedari visu viens pats – meklē sabiedrotos. Visticamāk, atbalsts nāks no jaunākiem cilvēkiem – viņu dzīvesprieks un optimisms tev noderēs. Tev ir vajadzīga jauna informācija. Lasi, skaties izglītojošas pārraides, analizē uzzināto un mēģini to uzreiz izmantot praksē.
Jaunava
Nav tā veiksmīgākā diena – tā prasīs milzīgu piepūli un enerģijas patēriņu. Tev nāksies beidzot ķerties klāt problēmām, kuras līdz šim esi apzināti atstājis novārtā. Tagad, sastopoties ar nepatīkamo realitāti, tu sapratīsi, ka pats sevi esi nostādījusi neveiklā situācijā. Ar tuviniekiem saprasties būs grūti – viņi pārāk labi zina tavas vājās vietas.
Toties kādā svešā cilvēkā tu viegli vari atrast radniecīgu dvēseli. Tikai neceri, ka šīs attiecības būs ilgstošas – tās būs patīkamas, bet īslaicīgas.
Svari
Diena nav ne īpaši notikumiem bagāta, ne interesanta. Tu nodarbojies ar garlaicīgiem, nenozīmīgiem darbiem tikai tāpēc, ka to prasa pienākumi. Ģimenes cilvēkiem vajadzēs daudz pacietības – tikai tā varēs izvairīties no konfliktiem. Padomā, kā pats sev uzlabot noskaņojumu – neviens cits par to nerūpēsies. Varētu noderēt draudzīgas vakariņas vai tikšanās ar cilvēku, kurš tevi saprot un spēj uzklausīt.
Skorpions
Šī diena dos tev iespēju jauki pavadīt laiku un iepazīties ar interesantiem cilvēkiem. Apkārtējie būs apburti ar tavu šarmu, viņi labprāt tevi klausīs un pieņems tavus padomus. Komplimentu netrūks, un tie pacels garastāvokli. Lieliska diena jebkādu attiecību uzsākšanai. Tāpat šī diena ir laba dažādiem darbiem – ar tiem tu tiksi galā izcili. Iespējama veiksmīga kāda cita cilvēka idejas īstenošana, kas atvērs tev jaunas durvis.
Strēlnieks
Diena nebūs viegla. Tev nāksies būt piesardzīgam un uzmanīgam, lai nepieļautu kļūdas. Neapdomīgi soļi var dārgi maksāt. Iespējamas veselības problēmas. Samazināts enerģijas līmenis ietekmē gan pašsajūtu, gan noskaņojumu – tu viegli iegrimsti pesimismā. Komunikācija ar pozitīviem cilvēkiem uzlabos garastāvokli, viņu atbalsts palīdzēs izvairīties no liekām raizēm. Atrodi savā lokā kādu, uz ko vari paļauties, vai mēģini iepazīties ar kādu jaunu.
Mežāzis
Ļoti veiksmīga diena – notikumus no tās tu vēl ilgi atcerēsies ar prieku. Tev pavērsies iespēja īstenot kādu drosmīgu ideju un būtiski mainīt savu dzīvi. Radoša pieeja palīdzēs padarīt dienu vēl interesantāku un aizraujošāku. Privātajā dzīvē nedaudz takta un savaldības nenāks par ļaunu. Iespējamas jaunas iepazīšanās. Visvairāk iespēju būs dienas otrajā pusē, kad tavs šarms un optimismu īpaši izcelsies. Vari izrādīt iniciatīvu, taču necenties uzspiest savu gribu tam, kurš vēl nav gatavs tevi atbalstīt.
Ūdensvīrs
Teicama diena lieliem un nozīmīgiem darbiem. Ja būsi neatlaidīgs un radošs, spēsi pabeigt to visu iecerēto. Dienas sākums piemērots, lai izlīdzinātu nesaskaņas ģimenē – attiecības ar radiniekiem ievērojami uzlabosies. Labi veiksies ceļojumos, kā arī saskarsmē ar bērniem. Iespējami negaidīti ziņojumi no tālienes – viens no tiem iepriecinās, bet prasīs pārskatīt plānus. Iespējami arī negaidīti viesi un spontāni izklaides pasākumi.
Zivis
Laba diena, daudz kas notiks tā, kā tev patīk. Ir iespēja uzlabot attiecības ar kādu, ar kuru nesen esi sastrīdējies. Šī diena ir piemērota arī tam, lai atdzīvinātu senas attiecības – ja vien tu pats to patiešām vēlies. Tavs šarms nepaliks nepamanīts, tāpēc diena lieliski piemērota arī jaunām, negaidītām iepazīšanām. Iespējams, sāksies daudzsološi radošs projekts – un jauni paziņas palīdzēs to īstenot.