BBC žurnālists Martins Baširs savulaik kļuva populārs, pateicoties tieši intervijai ar princesi Diānu, kuras laikā viņa publiski atzina problēmas laulības dzīvē ar princi Čārlzu.
Foto: CAP/PLF/SCANPIX/LETA

Viņa uzticējās, bet tika pievilta… Gaismā nākuši jauni fakti par princeses Diānas skandalozo interviju BBC žurnālistam 0

kokteilis.lv
19:21, 27. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Trīdesmit gadus pēc tam, kad tika pārraidīta BBC skandalozā intervija raidījumā “Panorama” ar princesi Diānu, Endijs Vebs jaunākajā grāmatā ar nosaukumu “Dianarama”, atklājis, kā intervijas vadītājam Martinam Baširam izdevās apmānīt princesi Diānu, lai iegūtu šo interviju, vēsta “BBC”.

Grāmata ar nosaukumu “Dianarama”, kuras autors ir Endijs Vebs, analizē interviju raidījumā “Panorama”, kurā nu jau mirušā princese teica slavenos vārdus, par viņas laulību ar princi Čārlzu: “Mēs šajā laulībā bijām trīs.”

Intervijā Diāna atklāti runāja par savu dzīvi, tostarp par laulību ar Čārlzu un personīgajām ciešanām. Taču vēlāk izrādījās, ka žurnālists Martins Baširs izmantojis negodīgus paņēmienus, lai iegūtu šo ekskluzīvo interviju, viltojot bankas izrakstu kopijas un parādot tās Diānas brālim, lai radītu iespaidu, ka notiek sazvērestība.

Patiesība atklājas tikai pēc 25 gadiem

Grāmata vēsta, ka Diānas brālis Čārlzs Spensers sākotnēji nekritizēja Baširu, jo nevēlējās publiski apšaubīt māsas lēmumu sniegt interviju. “Izteikties kā Bašira kritiķim nozīmētu padarīt viņa māsu par naivu muļķi,” raksta Vebs. “Labāk klusēt, nekā izraisīt ģimenes konfliktu,” sacīts grāmatā.

Tomēr 2005. gadā, kad BBC aicināja viņu piedalīties dokumentālajā filmā “Princese un Panorama”, Spensers vēstulē toreizējam ģenerāldirektoram Markam Tompsonam norādīja, ka “Panorama” rīkojās ne pārāk godīgi un viņš esot pārsteigts, ka BBC atkal ķeras pie šīs tēmas. Tompsons grāmatā atzīst, ka šo vēstuli nekad neredzēja, jo to apstrādāja viņa sekretariāts.

Spensers beidzot publiski izteica aizdomas 2020. gadā, kad Endijs Vebs veidoja “Channel 4” dokumentālo filmu par interviju. Viņš pirmo reizi atklāja, ka Baširs bija uzrādījis viltotus bankas izrakstus un citus dokumentus.

Vebs raksta, ka neilgi pirms dokumentālās filmas ētera viņš paļāvies uz intuīciju, ka BBC ir melojis un Spensers ir teicis patiesību.

Martins Baširs bija šarmants un nežēlīgs

Papildus viltotiem izrakstiem, Baširs Spenseram izteicis virkni absurdu un nepatiesu apgalvojumu par karalisko ģimeni, tostarp toreizējo princi Čārlzu. Vebs raksta: “Viņš bija patoloģiski, hipnotiski šarmants. Nežēlīgs.”

Pēc intervijas Baširs turpināja darbu ITV un ASV raidorganizācijās, līdz 2016. gadā atgriezās BBC kā reliģisko tēmu redaktors. 2021. gadā viņš atkāpās no amata veselības dēļ, neilgi pirms tika publiskots bijušā Augstākās tiesas tiesneša Lorda Daisona kritiskais ziņojums.

Lordu Holu, kurš 1996. gadā vadīja BBC iekšējo izmeklēšanu, Daisons nosauca par vāju un neefektīvu. Vebs piebilst: “Ja viņš toreiz būtu atklājis pilno patiesību, sekas Diānai būtu bijušas neprognozējamas.”

BBC pārstāvis norādīja, ka korporācija ir pilnībā pieņēmusi Daisona ziņojuma secinājumus un publiski atvainojusies. Arī Lords Hols atkārtoti atzina, ka izmeklēšana neatbilda vajadzīgajiem standartiem.

Princis Viljams joprojām vēlas zināt patiesību

Grāmata atklāj, ka Velsas princis sper soļus, lai noskaidrotu patiesību par intervijas tapšanas apstākļiem. Pēc Daisona ziņojuma Viljams asi kritizēja BBC vadību. Viņš arī norādīja, ka intervija būtiski pasliktināja viņa vecāku attiecības un veicināja Diānas bailes, paranoju un izolāciju.

Viltoto dokumentu sastādītājs apmeklēja Diānas bēres

Dizaineris, kuru Baširs pierunāja izveidot viltotus izrakstus, pēc tam saņēma no BBC kompensāciju un atvainošanos, viņam 1996. gadā tika aizliegts turpmāk sadarboties ar korporāciju.

Vēl grāmatā atklāts, ka viņš juta vainas apziņu pēc Diānas nāves un tāpēc 1997. gadā pievienojās sērojošajiem pie Bekingemas pils: “Es stāvēju tieši pie vārtiem četros no rīta, jo ļoti stipri jutu, ka man ir bijusi sava loma tajā.” Tāpat grāmatā minēts, ka kāds garnadzis uzlauzis viņa dzīvokli, īpaši meklējot disketes ar dokumentiem.

Autora saikne ar BBC un karaļnamu

Vebs uzsāka šo izmeklēšanu pēc tam, kad bija redzējis teātra izrādi “Frost/Nixon” par slavenu TV interviju ar bijušo ASV prezidentu Ričardu Niksonu. Viņu iedvesmoja veidot dokumentālo filmu arī par “Panorama” interviju un atklāt jau iepriekš aprakstīto maldināšanu.

Viņa sieva Diāna Mārtina bija “Panorama” redaktore, bet viņas tēvs Kristofers producēja 1994. gada ITV dokumentālo filmu, kurā princis Čārlzs atzina neuzticību. Vebs norāda, ka bez šīs filmas, visticamāk, Diāna nemaz nebūtu piekritusi intervijai ar Baširu.

Tēmas
