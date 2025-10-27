Lai Krievija nepārvērstos par Ķīnas koloniju, tai ir palicis tikai viens ceļš; finansiāli jau tā ir pilnīgi sabrukusi 0
Krievijas militārais sektors vairs neuztur ekonomiku – valsti pārņem finanšu sabrukums un straujš cenu kāpums, vēsta ukraiņu medijs.
Ražošana, kas līdz šim bija galvenais ekonomikas dzinējspēks, piedzīvo kritumu. Tanku, bruņutehnikas un metālapstrādes izstrādājumu ražošana septembrī sarukusi par 6 līdz 20 procentiem. Par to savā blogā raksta Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko.
Lai gan “Rosstat” cenšas slēpt krīzes patiesos apmērus, pat oficiālie dati izskatās satraucoši: IKP pieaugums ir apstājies, budžeta ieņēmumi samazinājušies par 21%, bet deficīts pieckārt pārsniedz plānoto. No 1. janvāra Kremlis paaugstinās PVN likmi līdz 22% un atcels nodokļu atvieglojumus mazajiem uzņēmumiem – faktiski atņemot vidusšķirai līdzekļus kara finansēšanai.
Pārtikas cenas strauji kāpj – vistas un cūkgaļas cenas pieaugušas par 30%. Uzņēmēji slēdz savas ražotnes, bet Putins un Patruševs vairs nespēj kontrolēt situāciju pat pārtikas tirgū. “Gazprom” zaudējumus pārnes uz iedzīvotājiem, Finanšu ministrija spiesta samazināt izdevumus, bet jaunās ASV sankcijas pret “Rosņeft” un “Lukoil” liedz Krievijai pieeju Indijas tirgum. Vienīgais lielais pircējs, kas vēl palicis, ir Ķīna, taču jau 30. oktobrī Busanā Tramps un Sji apspriedīs agresorvalsts nākotni – bez Krievijas klātbūtnes.
Kad karu karojoša valsts vairs nespēj uzturēt pat savu militāro sektoru, tā vairs nav tikai krīze – tas ir pilnīgs finanšu sabrukums. Lai Krievija nepārvērstos par Ķīnas koloniju, tai ir palicis tikai viens ceļš – apturēt karu un glābt ekonomiku.