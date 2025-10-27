Sauks palīgā visapmācītākos vīrus! Krievija gatavojas aizsargāt naftas bāzes ar aerostatiem un tīkliem 0

14:06, 27. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pēdējās dienās saņemtās ziņas no frontes liek noprast, ka krieviem iet arvien grūtāk un ukraiņi ieņēmuši vadības pozīcijas. Arī Sladiņš stāsta, kā krievi gatavojas aizsargāties, jo par to jādomā vairāk kā par uzbrukumiem.

“Krievija gatavojas aizsargāt naftas bāzes ar aerostatiem un tīkliem. Pēc ražotāja teiktā, sistēma sastāv no vairākiem aerostatiem, starp kuriem ir izstiepts īpašs tīkls dronu pārtveršanai, tam var pievienot arī elektroniskās kara sistēmas,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Šos aerostatus var apstrādāt ar elektroniskām sistēmām.

Tā kā Ukrainas spēki arvien biežāk izmanto tālā darbības rādiusa dronus Krievijas teritorijas bombardēšanai, ir pieaudzis risks nodarīt kaitējumu kritiskajai infrastruktūrai un dzīvojamiem rajoniem. Lai uzlabotu kritiskās infrastruktūras un citu iedzīvotāju labklājībai svarīgu objektu drošību, ir pieņemts lēmums iesaistīt visapmācītākos un patriotiskākos pilsoņus civilo objektu aizsardzībā, dziļi Krievijas teritorijā.

“Tie gan būšot brīvprātīgie, Kremlis uzsver, ka tā nav mobilizācija!” Slaidiņš uzsver.

