Putins zaudē? ASV izlūkdienesti nosauc četrus iemeslus, kāpēc Krievijai karā vairs nav iespējams uzvarēt 40
Amerikāņu izlūkdienesti ir pārliecināti, ka Putins vairs nespēj uzvarēt karā ar Ukrainu, neskatoties uz viņa publiskajiem paziņojumiem, ziņo ārvalstu prese.
ASV speciālie dienesti uzskata, ka Putins nevar panākt militāru uzvaru pār Ukrainu ne politisku, bet tīri tehnisku iemeslu dēļ. Kā ziņo divi augsta ranga “La Stampa” avoti, Kremlis saskaras ar četrām galvenajām problēmām, kas padara šo karu faktiski neuzvaramu.
1. Noguruši un slikti apmācīti rezervisti
Maskava izjūt akūtu darbaspēka trūkumu. Saskaņā ar izlūkdienestu datiem, krievu karavīri frontē nonāk arvien biežāk pēc minimālas apmācības — dažkārt jau divas nedēļas pēc mobilizācijas. Likums, kas atļauj rezervistus izmantot ārpus Krievijas teritorijas, tieši piemin Sumas un Harkivas apgabalus, taču šo vienību apmācība un apgāde ir tālu no standarta.
Raksturīgs ir gadījums ar gūstā saņemtu karavīru, kurš armijā bija pavadījis tikai 12 dienas. Eksperti norāda: šāda personāla politika būtiski samazina armijas kaujasspējas un rada lielu finansiālu slogu budžetam, jo rezervisti dien saskaņā ar līgumu, kas paredz maksājumus un pabalstus.
2. Ekonomika kara spiedienā
Sankcijas, inflācijas pieaugums un Krievijas Centrālās bankas 17% likme ir sagrāvušas Krievijas ekonomikas stabilitāti. IKP pieaug tikai par 0,6%, nevis par 4%, kā tas bija gadu iepriekš, savukārt kara izmaksas, kas pārsniedz 150 miljardus dolāru, “apēd” ieņēmumus no naftas un gāzes.
Itāļu izdevuma aptaujātie analītiķi ir pārliecināti, ka 2026.–2027. gadā Krievijai nāksies “samaksāt rēķinus” gan finansiāli, gan politiski. Jau šobrīd redzama gan defolta, gan plaša mēroga izdevumu samazinājuma draudu ēna.
3. Mazas uzvaras – milzīgi zaudējumi
Putins joprojām tic, ka var “piespiest” Ukrainu kaujas laukā, taču skaitļi rāda pretējo. Tehnikas un cilvēku zaudējumi ir nesamērojami ar sasniegtajiem rezultātiem. Dažos rajonos krievu tanki iestrēgst purvos, un kolonnas iznīcina Ukrainas droni un artilērija.
ASV izlūkdienesti uzskata, ka pat tad, ja Krievijai izdodas gūt nelielus panākumus atsevišķos rajonos, šī stratēģija vidējā termiņā nav noturīga – resursi tiek iztērēti daudz ātrāk, nekā uzbrukums dod rezultātus.
4. Ukraina stiprina militāri rūpniecisko kompleksu
Kamēr Krievijas armija nogurst, Ukrainas aizsardzības nozare piedzīvo kvalitatīvu izrāvienu. Kijiva ir uzsākusi bezpilota lidaparātu sērijveida ražošanu (līdz 3 miljoniem gadā) un gatavojas ieviest jaunās “Flamingo” raķetes ar darbības rādiusu līdz 3000 kilometriem.
Pēc ekspertu domām, tas ļaus Ukrainai veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā un piespiedīs Kremli vēl vairāk tērēt aizsardzībai. Neskatoties uz ierobežotu ātrumu un redzamību radaros, jaunās sistēmas padara Ukrainas armiju arvien autonomāku un tehnoloģiski attīstītāku.
Tātad, pat ja Putins pats izlemtu, kad paziņot par “uzvaru”, realitāte vairs nav viņa pusē. Karš izsmeļ Krievijas resursus daudz ātrāk, nekā sniedz rezultātus, un iekšējās vājības kļūst par tās visspēcīgāko ienaidnieku.