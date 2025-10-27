VIDEO. “Mūsu cilvēki ir vissvarīgākie.” Ukrainas gaisa desanta spēki izglābj civiliedzīvotājus no karadarbības zonas Doneckas apgabalā 0
Atbrīvojot Kučerivjaras ciematu Doneckas apgabalā, Ukrainas gaisa desanta spēki veica sarežģītu glābšanas operāciju, kuras laikā izdevās evakuēt desmit civiliedzīvotājus.
Kā ziņo Gaisa desanta spēku komandvadības preses dienests, karavīri pēc ciemata atbrīvošanas veica tā saukto “attīrīšanas” operāciju un atrada vietējos iedzīvotājus, kas bija palikuši kara zonā.
Dronu izlūkošanas vienība nogādāja iedzīvotājiem zīmīti ar instrukcijām un evakuācijas koordinātēm, kas ļāva viņus droši nogādāt ārpus apdraudējuma.
Operācija bija īpaši sarežģīta, jo Krievijas karavīri bieži slēpjas civiliedzīvotāju drēbēs, kas apgrūtina viņu atpazīšanu. Tomēr koordinētā rīcība starp štābu un triecienvienībām nodrošināja veiksmīgu civiliedzīvotāju glābšanu.
“Mūsu cilvēki ir vissvarīgākie,” teikts Gaisa desanta spēku paziņojumā. “Pat vissmagākajos kauju apstākļos mēs turpinām atbrīvot Ukrainas zemi no krievu okupantiem un aizsargāt tos, kuri palikuši frontes tuvumā.”