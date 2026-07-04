“Kāpēc sabiedrībā pieņemts, ka tas ir normāli?” Ieraksts par vīriešiem bez krekla publiskās vietās izraisa asas diskusijas 0
Sociālajā tīklā “Threads” izvērtusies plaša diskusija par to, kā sabiedrībā tiek vērtēta vīriešu un sieviešu atkailināšanās publiskās vietās.
Kāda sieviete raksta: “Kāpēc sabiedrībā pieņemts, ka tas ir normāli, ka pieaudzis vīrietis sabiedriskā vietā staigā apkārt bez krekla, bet ja sieviete darītu tāpat – tā jau skaitītos atkailināšanās?”
Viņas jautājums raisīja plašu diskusiju, kurā cilvēki pauda gan atbalstu šādam salīdzinājumam, gan arī norādīja, ka abas situācijas neesot salīdzināmas.
Daļa komentētāju uzskatīja, ka sabiedrībā patiešām pastāv dubultstandarti.
“Daļa vīriešu jau ir stadijā, kad vajag krūšturi. Kāpēc vecā plikie pupi ir OK?” ironiski raksta kāda komentētāja.
Vēl kāda sieviete norādīja, ka nereti tieši vīrieši, kuri publiskās vietās izvēlas novilkt kreklu, nebūt neatbilstot priekšstatam par sportisku augumu.
“Mani vairāk interesē, kāpēc vīrieši nenēsā sporta krūšturus? Daudziem krūšu dziedzeru rajonā ir vairāk tauciņu nekā dāmām. Neērti skatīties taču!” viņa raksta.
Savukārt citi diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka sieviešu krūtis vēsturiski un kultūras kontekstā tiek seksualizētas, tādēļ abu situāciju salīdzinājums neesot tik vienkāršs.
“Tāpēc ka sievietes krūtis ir seksualizētas. Eh, bija vispār par seksa tēmu dokumentālā filma, ko redzēju sen, tur bija tēma par šo, jo krūtis kā simbolu seksa tik kaut kad diezgan nesen uztaisīja, mārketings vienkārši,” raksta viena no komentētājām.
Diskusijā netrūka arī humora.
“Nabaga vīrieši, viņiem nav gaisīgu kleitu,” komentēja kāda lietotāja.
Uz to ieraksta autore atbildēja:
“Viņiem ir dažādi krekli. Un dezodoranti. Un skuvekļi. Un daudziem vajadzētu arī krūšturus.”
Tikmēr citi uzskatīja, ka karstā laikā cilvēkiem nevajadzētu pievērst tik lielu uzmanību tam, ko valkā apkārtējie.
“Man šodien arī par vienu podziņu vaļā vairāk nekā būtu pieklājīgi. Bet ir tik karsti, ka man ir pofig. Lai tak tie vīrieši pamielojas. Ne visi mājās dabū,” raksta kāda sieviete.
Vēl kāds komentētājs pauda pavisam pretēju viedokli:
“Tik traki gribas atkailināties sabiedriskā vietā? Nez, vai kāds baigi iebilstu!”
Savukārt citi atgādināja, ka dažādās valstīs normas atšķiras.
“Nu ne visur Eiropā arī vīrieši tā var atkailināties. Vairākas reizes ir bijušas nesaprašanās, kad angliski runājošās zemēs tā daru – konkrēti Maltā, Kiprā,” rakstīja kāds “Threads” lietotājs.
Diskusijā izskanēja arī viedokļi, ka ikvienam vajadzētu būt tiesībām izvēlēties sev ērtāko apģērbu, ja vien netiek pārkāpti likumi vai sabiedriskās kārtības normas. Citi savukārt uzskatīja, ka publiskā telpā būtu jāievēro vienādi pieklājības standarti neatkarīgi no dzimuma.
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