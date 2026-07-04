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“Nevaru savam bērnam pat novēlēt ar labunakti!” Situācija ar bērnu nometnē atņemtiem telefoniem izraisa asas diskusijas 0

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LA.LV
18:27, 4. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Viedierīces bērnu ikdienā kļuvušas par pašsaprotamu lietu, taču arvien biežāk tiek runāts par to, cik grūti jauniešiem ir no tām atrauties. Tieši tāpēc daudzās vasaras nometnēs tiek ieviesti ierobežojumi telefonu lietošanai. Taču kur ir robeža starp disciplīnu un pārāk bargu sodu?

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Plašas diskusijas platformā “Threads” izraisīja kādas mammas ieraksts. Viņa stāsta, ka 11 gadus vecā meita basketbola nometnē kopā ar pārējām meitenēm par noteikumu pārkāpšanu palikusi bez telefona līdz pat nometnes beigām. “Šodien jūtos, ka sodīta esmu es, jo nevaru savam bērnam pat novēlēt ar labunakti.”

Komentāros viedokļi krasi dalījās. Daļa vecāku uzskatīja, ka telefonu nolikšana malā bērniem nāk tikai par labu. “Es priecātos, ja arī maniem bērniem uz laiku atņemtu telefonus. Viņiem būs sarunas savā starpā un atpūta no ekrāniem.”

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Citi atgādināja, ka agrāk bērni uz nometnēm devās bez jebkādas saziņas ar vecākiem. “1998. gadā nedēļu pavadījām Zviedrijā bez telefoniem. Vecāki bija neziņā, bet mums bija lieliska nometne.”

Tomēr netrūka arī pretēju viedokļu. “Treneris ir svešs cilvēks, un telefons ir vienīgais saziņas līdzeklis ar ģimeni.”

Vairāki komentētāji uzsvēra, ka telefoni dienas laikā var tikt glabāti pie treneriem, taču vakarā bērniem vajadzētu būt iespējai piezvanīt vecākiem. “Iepriekšējās nometnēs telefonu iedeva uz pusstundu vakarā. Tas bija labs kompromiss.”

Speciālisti jau ilgstoši norāda, ka pārmērīga viedierīču lietošana bērniem var veicināt atkarību, pasliktināt koncentrēšanās spējas un mazināt savstarpējo komunikāciju. Tāpēc daudzas nometnes apzināti veido vidi, kurā bērni vairāk sporto, sarunājas un pavada laiku kopā, nevis telefonos.

Vienlaikus psihologi uzsver – būtiska ir skaidra komunikācija ar vecākiem jau pirms nometnes. Ja iepriekš zināms, ka telefoni tiks glabāti pie treneriem un bērni ar ģimeni varēs sazināties noteiktā laikā, konflikti rodas daudz retāk.

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