“Lai Siliņa ar Smiltēnu nodejo 18. novembrī polonēzi!” Puče ironizē par Hermaņa izteikumiem 0
Šlesers publiski izteicies, ka nākamajās vēlēšanās viņi piebiedrosies Hermaņa “Bez partijām”, kurš to komentējis ar noteikumu, ka tikai tad, ja Šlesers ar dēliem iestāsies zemessardzē. Žurnālists Armands Puče šo joku pavilcis garumā.
Hermaņa nosacījumi Latvijas politiķiem…
Lai Šlesers ar dēliem iestājas Zemessardzē.
Lai Braže izstājas beidzot no komjaunatnes.
Lai Siliņa ar Smiltēnu nodejo 18. novembrī polonēzi.
Lai Kariņš pastrādā mēnesi par Ryanair stjuartu.
Lai Stepaņenko vēlēšanu nakti sagaida Okupācijas muzejā.
Lai Valainis nosit cenu pienam līdz 0,50 litrā.
Lai Rosļikovs iestājas koklētāju ansamblī Balti.
Lai Ašeradens nopērk Valmieras teātra abonementu.
Lai Kulbergs izveido komisiju par Šlesera dienestu Zemessardzē.
Lai Lembergs pavalkā vienu gadu pelēkas krāsas uzvalku.
Lai Šuvājevs uztaisa selfiju Ļeņina mauzolejā.
Lai Āboltiņa kļūst par vēstnieci Minskā.
Lai Rinkēvičs uzaicina Znaroku pie sevis uz Līgo vakaru.
Lai Zatlers aiziet uz kādu pasākumu bez Lilitas.
Lai Vaidere nesūta savu e-pasta adresi Brokam.