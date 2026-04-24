VIDEO. "Gulbju mīlestība…" Sieviete dalās ar romantisku video no Saulkrastiem
Sociālā tīkla “Facebook” lietotāja Maija dalījusies ar aizkustinošu video, kas iemūžināts Saulkrastos.
Video redzams gulbju bars jūras krastā, kur vairāki pāri demonstrē īpašu tuvību. Putni izpilda raksturīgās “mīlas kustības”, savijot kaklus tā, ka tie veido sirds formas siluetus.
“Gulbju mīlestība Saulkrastu piekrastē…” pie video raksta autore.
Šādi skati dabā nav bieži novērojami, un tie simbolizē uzticību un partnerību – īpašības, ar kurām gulbji bieži tiek asociēti. Ieraksts ātri piesaistījis cilvēku uzmanību, raisot siltas emocijas un apbrīnu par dabas skaistumu.