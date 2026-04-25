Maz zināms knifs "Ryanair" pasažieriem: kā somā ielikt vairāk, nepērkot papildu bagāžu
Pēdējos gados veiktās izmaiņas “Ryanair” bagāžas noteikumos liek pasažieriem rūpīgāk pārdomāt, ko ņemt līdzi rokas bagāžā. Saskaņā ar jaunākajiem Eiropas Savienības noteikumiem “personīgās somas” izmērs ir palielināts par aptuveni 20 procentiem.
Tas nozīmē, ka arī pasažieri ar pamata biļeti drīkst lidmašīnā ņemt līdzi somu līdz 40 × 30 × 20 centimetriem un līdz 10 kilogramiem svarā, kas jānovieto zem priekšējā sēdekļa.
“Iekšpusē soma būtībā ir neliela telpa. Ja tā ir mīksta, mantas var deformēt tās formu un samazināt pieejamo vietu. Neliela kartona kaste darbojas kā stingrs rāmis un palīdz saglabāt somas formu,” skaidro iepakošanas eksperts Toms Šots.
Kartona kaste palīdz:
efektīvāk izmantot katru somas stūri;
novērst priekšmetu izspiešanos, kas var pievērst iekāpšanas kontroles darbinieku uzmanību;
pasargāt jutīgus priekšmetus, piemēram, lādētājus, adapterus un kosmētiku.
Eksperts iesaka izmantot arī atkārtoti noslēdzamus maisiņus un mantas sadalīt atsevišķās grupās.
“Jaunie izmēri ir īsta revolūcija, bet tikai tad, ja tos izmanto gudri. Lielākais ieguvums ir iespēja labāk strukturēt bagāžu. Tas ļauj paņemt līdzi vairāk drēbju vai nelielu priekšmetu, nepiemaksājot par papildu bagāžu,” skaidro Šots.
Tāpēc “Ryanair” pasažieriem pirms lidojuma ir vērts rūpīgi izplānot rokas bagāžas saturu. Dažkārt pietiek ar pavisam vienkāršu triku – nelielu kartona kasti – lai somā ietilptu vairāk un ceļojums būtu gan ērtāks, gan lētāks.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem