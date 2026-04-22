Sieviete ar karodziņiem Londonas centrā, Vestminsterā, Parlamenta laukumā. Lielbritānija
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/ Frank Augstein

Lielbritānijā pieņemts vēsturisks lēmums – daļai iedzīvotāju cigaretes būs aizliegtas uz mūžu

LETA
21:40, 22. aprīlis 2026
Lielbritānijas parlaments pieņēmis likumprojektu, kas nākamajām paaudzēm padarīs cigaretes nepieejamas.

“Smēķēšanas un tās radītā postošā kaitējuma beigas vairs nav nenoteiktas, tās ir nenovēršamas,” pēc desmitgadēm ilgas kampaņas par labu parlamenta otrdien apstiprinātajam likumprojektam paziņoja organizācijas “Action on Smoking and Health” izpilddirektore Heizele Čīzmena.

Saskaņā ar Tabakas un elektronisko cigarešu likumprojektu cilvēkiem, kas dzimuši pēc 2008. gada 31. decembra, Lielbritānijā jebkad būs aizliegts iegādāties cigaretes.
Likumprojekts, kas vēl jāparaksta karalim Čārlzam III, ļaus valdībai regulēt tabakas produktus, elektroniskās cigaretes un nikotīna produktus, tostarp to aromātus un iepakojumu.

Pašlaik Lielbritānijā ir aizliegts pārdot cigaretes, tabakas izstrādājumus un elektroniskās cigaretes personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Taču lielākajai daļai mūsdienu jauniešu aizliegums būs spēkā visu mūžu, jo minimālais vecums, no kura drīkst iegādāties cigaretes, katru gadu palielināsies.

Šis likumprojekts, kas būs viens no stingrākajiem šādiem likumiem pasaulē, līdzinās likumam, ko Jaunzēlandes parlaments pieņēma 2022. gadā, taču nākamā valdība to atcēla.

Kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem smēķētāju skaits Lielbritānijā ir samazinājies par divām trešdaļām, taču saskaņā ar oficiālajiem datiem joprojām smēķē aptuveni 6,4 miljoni cilvēku jeb aptuveni 13% valsts iedzīvotāju.

Varasiestādes apgalvo, ka smēķēšana Lielbritānijā izraisa aptuveni 80 000 nāves gadījumu gadā un joprojām ir galvenais novēršamais nāves, invaliditātes un sliktas veselības cēlonis.

