Tuvojoties mācību gada noslēgumam, arvien vairāk vecāku sāk rūpīgāk sekot līdzi savu bērnu sekmēm un uzdot sev būtisku jautājumu – vai mans bērns veiksmīgi pabeigs mācību gadu un tiks pārcelts nākamajā klasē? Īpaši satraukums pieaug situācijās, kad bērns veselības problēmu dēļ ilgstoši nav apmeklējis skolu un ir iekavējis mācību vielas apgūšanu.
Arī mūsu lasītāja Ivita ir nobažījusies. Viņas bērns šobrīd mācās 6. klasē, taču šogad slimības dēļ bieži ir kavējis skolu, kā rezultātā uzkrājušies vairāki “nv” [red.- Nav vērtējums].
Ivita mums raksta: “Manam bērnam, kurš šobrīd mācās 6.klasē, šogad sanācis daudz kavēt skolu slimības dēļ, līdz ar to ir sakrājušies vairāki “nv”. Šķiet, kopā ir jau 5. Protams, centīsies labot, ļoti ceru uz skolotāju atsaucību, jo slimības dēļ kavēto teorētiski jāvar rakstīt, taču pa galvu maļas jautājumi, kā tagad ir, vai skolēnu var atstāt uz otru gadu?”
Ko darīt, ja skolēnam uzkrājušies vairāki “nv”?
Lai gūtu skaidrību par to, kā šādos gadījumos tiek pieņemti lēmumi un kādas ir skolēna iespējas pabeigt mācību gadu sekmīgi, vērsos pēc skaidrojuma Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā eksperte Jana Veinberga skaidro, ka 4.–8. klases skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos skolēns ir saņēmis vērtējumu, un vērtējums nav zemāks par četrām ballēm, vai ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā pēcpārbaudījumā ir saņēmis vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm.
Gadījumā, ja skolēns ir slimojis un līdz ar to pedagogam nav bijusi iespēja objektīvi novērtēt skolēna sniegumu, pedagogam jānodrošina skolēnam papildu iespēja to demonstrēt. Piemēram, skolēnam, kurš ir slimojis, t.i., objektīvu iemeslu dēļ nav kārtojis vairākus obligātos pārbaudes darbus, pedagogs var uzdot izpildīt vienu noslēguma darbu, kurā var būt ietvertas visas vai vairākas gada laikā mācību priekšmetā apgūstamās tēmas.
Svarīgi termiņu un skolas noteiktā kārtība
Svarīgi saprast, ka katrai skolai ir sava iekšējā vērtēšanas kārtība. Tajā tiek noteikts, kā rīkoties situācijās, kad skolēns ilgstoši nav varējis piedalīties mācību procesā. Tāpēc vecākiem vispirms ieteicams iepazīties ar konkrētās skolas noteikumiem un pēc tam pārrunāt situāciju ar skolotājiem vai skolas vadību.
Jāņem vērā, ka mācību gads 1.–8. klasei noslēdzas 2026. gada 29. maijā, un līdz šim datumam skolēnam jābūt iespējai kārtot skolotāju un skolas noteiktos pārbaudes darbus.
Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi ar skolas direktora rīkojumu, ņemot vērā skolas pedagoģiskās padomes ieteikumus, jānosaka visos mācību priekšmetos, kuros skolēna mācību snieguma vērtējums mācību gada noslēgumā ir bijis zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts (nv).
Papildu mācību pasākumi un vecāku atbalsts
Ja skolēnam ir noteikti papildu mācību pasākumi, skolai ir jāizstrādā grafiks, nepārsniedzot trīs nedēļas, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgā gada 25. augustam. Papildu mācību pasākumu skaits nedēļā nedrīkst būt mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā. Par papildu mācību pasākumiem, pēcpārbaudījumiem un to grafiku skolai jāinformē skolēns un viņa vecāki.
Pēcpārbaudījuma vērtējums tiek noformēts eksāmena protokola veidā, un skolēna iegūto vērtējumu pielīdzina gada vērtējumam attiecīgajā mācību priekšmetā. Skolas direktors lēmumu par tā skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu, pieņem ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 25. augustam.
Ja tomēr tas neizdodas, tad vecākiem jāatbalsta savs bērns papildu mācību pasākumu īstenošanā un pēcpārbaudījumu kārtošanā vasarā, lai skolēns līdz jaunā mācību gada sākumam tiktu pārcelts nākamajā klasē, jo atstāšana uz otru gadu tajā pašā klasē var mazināt skolēna mācību motivāciju. Tas var atstāt sekas arī uz skolēna labbūtību, tostarp veselību.