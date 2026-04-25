"Pa galvu maļas jautājumi…" Ivita noraizējusies, vai viņas dēls varētu palikt skolā uz otru gadu slimošanas dēļ
Lūcija Bērziņa

Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Lūcija Bērziņa
14:08, 25. aprīlis 2026
Tuvojoties mācību gada noslēgumam, arvien vairāk vecāku sāk rūpīgāk sekot līdzi savu bērnu sekmēm un uzdot sev būtisku jautājumu – vai mans bērns veiksmīgi pabeigs mācību gadu un tiks pārcelts nākamajā klasē? Īpaši satraukums pieaug situācijās, kad bērns veselības problēmu dēļ ilgstoši nav apmeklējis skolu un ir iekavējis mācību vielas apgūšanu.

Kokteilis
Liktenīga tikšanās tuvojas: šīs divas zodiaka zīmes drīz satiks cilvēku, kurš mainīs viņu dzīvi
Dārzs
Tomātu raža kā profesionālim: 5 padomi stipriem stādiem bez kaitēkļiem
Šī valsts meklē 55 000 darbinieku ar algu līdz pat 7000 eiro: nepieciešami elektriķi un autovadītāji
Lasīt citas ziņas

Arī mūsu lasītāja Ivita ir nobažījusies. Viņas bērns šobrīd mācās 6. klasē, taču šogad slimības dēļ bieži ir kavējis skolu, kā rezultātā uzkrājušies vairāki “nv” [red.- Nav vērtējums].

Ivita mums raksta: “Manam bērnam, kurš šobrīd mācās 6.klasē, šogad sanācis daudz kavēt skolu slimības dēļ, līdz ar to ir sakrājušies vairāki “nv”. Šķiet, kopā ir jau 5. Protams, centīsies labot, ļoti ceru uz skolotāju atsaucību, jo slimības dēļ kavēto teorētiski jāvar rakstīt, taču pa galvu maļas jautājumi, kā tagad ir, vai skolēnu var atstāt uz otru gadu?”

CITI ŠOBRĪD LASA
Rīdziniece atklāj, kur nopirkt ideālus avokado par labu cenu: pasteidzies, šodien vēl ir iespēja
VIDEO. Politologs Zahorodnijs pastāsta, kurš Krievijā “nomainīs” Putinu un kā tas var ietekmēt karu Ukrainā
VIDEO. Liesmas redzamas pat 10 kilometru attālumā! Ukraiņu droni trāpījuši vienai no lielākajām krievu naftas rūpnīcām

Ko darīt, ja skolēnam uzkrājušies vairāki “nv”?

Lai gūtu skaidrību par to, kā šādos gadījumos tiek pieņemti lēmumi un kādas ir skolēna iespējas pabeigt mācību gadu sekmīgi, vērsos pēc skaidrojuma Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā eksperte Jana Veinberga skaidro, ka 4.–8. klases skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos skolēns ir saņēmis vērtējumu, un vērtējums nav zemāks par četrām ballēm, vai ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā pēcpārbaudījumā ir saņēmis vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm.

Gadījumā, ja skolēns ir slimojis un līdz ar to pedagogam nav bijusi iespēja objektīvi novērtēt skolēna sniegumu, pedagogam jānodrošina skolēnam papildu iespēja to demonstrēt. Piemēram, skolēnam, kurš ir slimojis, t.i., objektīvu iemeslu dēļ nav kārtojis vairākus obligātos pārbaudes darbus, pedagogs var uzdot izpildīt vienu noslēguma darbu, kurā var būt ietvertas visas vai vairākas gada laikā mācību priekšmetā apgūstamās tēmas.

Svarīgi termiņu un skolas noteiktā kārtība

Svarīgi saprast, ka katrai skolai ir sava iekšējā vērtēšanas kārtība. Tajā tiek noteikts, kā rīkoties situācijās, kad skolēns ilgstoši nav varējis piedalīties mācību procesā. Tāpēc vecākiem vispirms ieteicams iepazīties ar konkrētās skolas noteikumiem un pēc tam pārrunāt situāciju ar skolotājiem vai skolas vadību.

Jāņem vērā, ka mācību gads 1.–8. klasei noslēdzas 2026. gada 29. maijā, un līdz šim datumam skolēnam jābūt iespējai kārtot skolotāju un skolas noteiktos pārbaudes darbus.

Ja līdz mācību gada noslēgumam vērtējums visos mācību priekšmetos tomēr nav iegūts, un skolēnu nav iespējams pārcelt nākamajā klasē, skolai jānosaka skolēnam papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi pēc mācību gada noslēguma.

Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi ar skolas direktora rīkojumu, ņemot vērā skolas pedagoģiskās padomes ieteikumus, jānosaka visos mācību priekšmetos, kuros skolēna mācību snieguma vērtējums mācību gada noslēgumā ir bijis zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts (nv).

Papildu mācību pasākumi un vecāku atbalsts

Ja skolēnam ir noteikti papildu mācību pasākumi, skolai ir jāizstrādā grafiks, nepārsniedzot trīs nedēļas, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgā gada 25. augustam. Papildu mācību pasākumu skaits nedēļā nedrīkst būt mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā. Par papildu mācību pasākumiem, pēcpārbaudījumiem un to grafiku skolai jāinformē skolēns un viņa vecāki.

Pēcpārbaudījuma vērtējums tiek noformēts eksāmena protokola veidā, un skolēna iegūto vērtējumu pielīdzina gada vērtējumam attiecīgajā mācību priekšmetā. Skolas direktors lēmumu par tā skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē, kurš kārtojis pēcpārbaudījumu, pieņem ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 25. augustam.

Līdz ar to ieteicams vecākiem atbalstīt savu bērnu mācībās un vienoties ar skolotājiem un skolas vadību par skolēna iespējām nokārtot obligātos pārbaudes darbus un iegūt nepieciešamos gada vērtējumus visos mācību priekšmetos līdz mācību gada beigām

.

Ja tomēr tas neizdodas, tad vecākiem jāatbalsta savs bērns papildu mācību pasākumu īstenošanā un pēcpārbaudījumu kārtošanā vasarā, lai skolēns līdz jaunā mācību gada sākumam tiktu pārcelts nākamajā klasē, jo atstāšana uz otru gadu tajā pašā klasē var mazināt skolēna mācību motivāciju. Tas var atstāt sekas arī uz skolēna labbūtību, tostarp veselību.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Puse no autobusiem stāv remontā draņķīgo ceļu dēļ,” Aigars atklāj skolēnu realitāti reģionos, par ko neviens nerunā
“Tā bija mūsu kļūda!” Vecāki atklāj, ka viņu meita skolā vairākkārt piedzīvojusi vardarbību, taču pat skolas iesaiste nav devusi rezultātu
“Mūsdienu pieeja izglītībai ir pilnīga miskaste!” Vecāki ceļ trauksmi par notiekošo haosu skolās un atzīst, ka viss jau ir “noriebies”
