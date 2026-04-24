“Neviens jūsu kaķi neglābs!” Eksperts skarbi izsakās par krīzes situācijām un norāda – bēgt nebūs iespējams 0
Jānis Vanags, Ziemeļvalstu noturības organizācijas CIREN valdes loceklis un krīžu eksperts, TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” uzsver, ka sabiedrības drošība krīzes situācijās sākas ar domāšanu un personīgu atbildību.
Eksperts norāda, ka svarīgi saprast ir ne tikai gatavību, bet arī domāšanu — to, ka sabiedrība un katrs indivīds ir atbildīgs par drošību krīzes situācijā un par sagatavošanos tai.
J. Vanags teic, ka sabiedrībai ir bail no krīzēm tāpēc, ka mēs nezinām, ko darīt. Tam esot tikai viena recepte — krīzes plāna izstrāde, kas dos miera sajūtu.
“Tad, kad sāksies liela, visaptveroša krīze, neviens jūsu kaķi neglābs,” saka J. Vanags. Šādā situācijā bēgšana no valsts nebūs alternatīva un, visticamāk, arī nebūs iespējama.
