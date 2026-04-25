“Lielo izmēru mums vairs nav…” Pircēja neizpratnē par attieksmi, cenšoties iegādāties 38.izmēra apģērbu 0

6:45, 25. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Jau iepriekš LA.LV portālā esam rakstījuši par iemesliem, kas cilvēkus attur no iepirkšanās klātienē, taču šis stāsts pārspēj iepriekš minētos gadījumus.

Elza sociālo mediju platformā “Threads” dalās pieredzētajā: “Vakara pērle vienā no Rīgas lielveikaliem. Ieeju veikalā. Pienāk meitene un vaicā, kā var palīdzēt.

Es saku – meklēju tādas un tādas bikses. Šajā veikalā iepērkos regulāri, jo tur tiešām pārdod kvalitatīvus apģērbus, kurus neizmet pēc 1 mazgāšanas reizes. Līdz ar to cena ir augstāka nekā citur. Meitene atbild: diemžēl lielo izmēru mums vairs nav.

Es: es meklēju 38/40, bet paldies un visu labu.

Jautājums tautai: kas ir lielais izmērs un vai tā vispār var atbildēt klientam?”

To, ka pārdevēji ne vienmēr izrāda cieņu pircējiem, apstiprina vēl kāds komentārs: “Šis man atgādināja situāciju aizvakar: ieeju piemājas apģērbu veikalā žaketes meklējumos. Jautāju pārdevējai, vai te vispār ir žaketes.

Viņa paskatās uz mani un pasaka: “Tik lielu žakešu mums nav.” paldies, saprotu, ka neesmu Īkstīte, bet, nu, kā man liekas, šāds komentārs ir nevietā.”

“Tāda komunikācija nav pieņemama. Izmēriem ir konkrēta numerācija, un klientam nevajadzētu justies neērti formulējumu dēļ. Un 38/40 ir populārākais sieviešu izmērs standarta izmēru rindā.

No 44 un uz augšu es sauktu jau par paplašinātu izmēru rindu. Arī no teiciena “plus size” jāizvairās,” raksta kāds komentētājs.

Inga reiz bijusi līdzīgā situācijā: “Man par šo tagad ir 3 grami kauna, bet atceros, kā pirms ļoti daudziem gadiem studiju laikā strādāju apģērbu veikalā. Atnāk divi televīzijas diktori (jaunkundze un jaunskungs, jo nu nebija viņiem vairāk par 30 gadiem tobrīd, ja arī bija, skats kā svaigiem gurķiem).

Labi, man toreiz bija nedaudz pāri 20, bet dāma kaut ko prasa par žaketēm un es viņai cietu seju, bez jebkādas aiztures atbildu: nu tās jau vairāk tā kā jauniešiem. Vēl tagad atceros, kā viņi abi saskatījās.”

Arī Asnātei ir viedoklis: “Un kas slikts lielākam izmēram? Starp citu, es meklēju XXXL un 4XL izmēru klātienes veikalos, bet nekad neko nevar atrast, lai normāli apģērbtos, bet visur tikai 37-38.

Pilnīga diskriminācija pret lielākiem cilvēkiem. Viss tikai maziņiem, smalciņiem, lai gan tādu cilvēciņu ir mazākums sabiedrībā.”
Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Vai esi saskāries ar nepatīkamu attieksmi apģērbu veikalā izmēru dēļ?

  • Jā, bieži
  • Jā, ir gadījies
  • Nē, nekad
  • Iepērkos neklātienē
