Foto. YURIY DYACHYSHYN / AFP

Iespējams, no 1. oktobra lētāki kļūs zīdaiņu un mazu bērnu uztura maisījumi un autiņbiksītes

LETA
12:41, 25. aprīlis 2026
Opozīcijā esošā partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) iesniegusi grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, rosinot nodokļa samazināto likmi 5% apmērā piemērot zīdaiņu un mazu bērnu uztura produktu iegādei, kā arī autiņbiksīšu iegādei, kas paredzētas bērniem līdz triju gadu vecumam.
Kā norāda LPV, likumprojekta mērķis ir mazināt finansiālo slogu ģimenēm ar maziem bērniem, samazinot pirmās nepieciešamības preču – zīdaiņu un mazu bērnu uztura maisījumu un autiņbiksīšu – cenu.

Liktenīga tikšanās tuvojas: šīs divas zodiaka zīmes drīz satiks cilvēku, kurš mainīs viņu dzīvi
“Pacietības mērs ir pilns!” Latvijā arvien vairāk ārstu ievieš priekšapmaksu, lai sodītu spoku pacientus; Abu Meri gan liek ievilkt elpu 2
VIDEO. Liesmas redzamas pat 10 kilometru attālumā! Ukraiņu droni trāpījuši vienai no lielākajām krievu naftas rūpnīcām
Minētās preces ir ikdienā nepieciešamas un nereti veido būtisku daļu no mājsaimniecību izdevumiem, īpaši ģimenēm ar zemu vai vidēju ienākumu līmeni, pauž LPV. Partijas ieskatā pašreiz piemērojamā PVN standarta likme šīm precēm palielina to cenu un samazina to pieejamību.

“Samazinātās PVN likmes piemērošana atbilst sociāli atbildīgas nodokļu politikas principiem un veicina demogrāfisko politiku, sniedzot atbalstu ģimenēm bērna agrīnajā attīstības posmā,” pauž partijā.

Uzbrucējs rakstījis naidīgu manifestu! Tramps nāk klajā ar jaunu informāciju par vīrieti, kas viņa pasākumā atklājis uguni
“Pietiek jau!” Krievijas elite sāk atklāti dumpoties pret Putinu – karš un krīze sašķeļ valsts eliti
Tāda summa par 3 stundām pie Rīgas leļļu teātra? Pilsētnieki salīdzina, kas dārgāk – baudīt mākslu Rīgā vai doties uz Jūrmalu

LPV vēlas, lai likums stātos spēkā 2026. gada 1. oktobrī.

SAISTĪTIE RAKSTI
Opozīcija rosina būtiskas izmaiņas – atbrīvot no IIN vecākus ar trim un vairāk bērniem
Cēsu novadā pērn pašvaldību vēlēšanās balsotājs, iespējams, ietekmēts par labu LPV
Aptaujas dati atklāj iespējamo scenāriju, ja pie varas būtu Šlesera partija: situāciju komentē politologs
