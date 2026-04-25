Iespējams, no 1. oktobra lētāki kļūs zīdaiņu un mazu bērnu uztura maisījumi un autiņbiksītes 3
Opozīcijā esošā partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) iesniegusi grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, rosinot nodokļa samazināto likmi 5% apmērā piemērot zīdaiņu un mazu bērnu uztura produktu iegādei, kā arī autiņbiksīšu iegādei, kas paredzētas bērniem līdz triju gadu vecumam.
Kā norāda LPV, likumprojekta mērķis ir mazināt finansiālo slogu ģimenēm ar maziem bērniem, samazinot pirmās nepieciešamības preču – zīdaiņu un mazu bērnu uztura maisījumu un autiņbiksīšu – cenu.
Minētās preces ir ikdienā nepieciešamas un nereti veido būtisku daļu no mājsaimniecību izdevumiem, īpaši ģimenēm ar zemu vai vidēju ienākumu līmeni, pauž LPV. Partijas ieskatā pašreiz piemērojamā PVN standarta likme šīm precēm palielina to cenu un samazina to pieejamību.
“Samazinātās PVN likmes piemērošana atbilst sociāli atbildīgas nodokļu politikas principiem un veicina demogrāfisko politiku, sniedzot atbalstu ģimenēm bērna agrīnajā attīstības posmā,” pauž partijā.
LPV vēlas, lai likums stātos spēkā 2026. gada 1. oktobrī.