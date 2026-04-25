"Vai Swedbank lobē Googli?" Māris izbrīnīts par piekļuves ierobežojumiem internetbankai
Sanija Bērziņa

Foto: Artūrs Ķipsts/LETA
Pievieno LA.LV
Sanija Bērziņa
6:04, 25. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Jau vairākus gadu desmitus internets un tehnoloģijas ir būtiska daļa no mūsu ikdienas. Mēs varam norēķināties ar telefonu, rezervēt viesnīcu, pierakstīties pie ārsta un pat strādāt no telefona.

Tāpat gan telefonā, gan datorā varam pārvaldīt savas finanses savos banku kontos. Tas nenoliedzami ir viegli, ērti, ātri. Lielāko daļu ikdienas vajadzību varam veikt vien ar dažiem klikšķiem vai pirkstu pieskārieniem. LA.LV lasītājs Māris lasītājs vērš uzmanību uz problēmu, ar kuru saskāries, mēģinot piekļūt “Swedbank” internetbankai. Zemāk lasāma viņa vēstule redakcijai.

“Vai “Swedbank” lobē “Google” ar traucējumiem bankas darbībā? Lai netraucēti varētu lietot banku, piespiedu kārtā jāizmanto “Google” produkts. Jau vairākas dienas “Swedbank” internetbankā nav iespējams veikt maksājumus, izmantojot populāro pārlūku “Mozilla Firefox”. Bankas atbalsta dienests saka, ka problēma ir zināma, un iesaka sākt izmantot “Google Chrome” pārlūku. Kāpēc perfekti pieslīpēts “Bentley” ir jāmaina pret caurcaurēm sarūsējušu “Žiguli”? Līdzība nav nejauša – “Google Chrome” rij datora resursus tikpat negausīgi kā agresorvalsts darinājums degvielu un ir tikpat lēns un neērts lietošanā. Arī līdzība par rūsas caurumiem ir visiem labi zināmais stāsts par to, ka “Chrome” un citi “Google” produkti ir caurcaurēm piebāzti ar cilvēku izspiegošanas un izsekošanas rīkiem, par ievainojamībām nemaz nerunājot. Ir pagājušas 3 (!) dienas, bet situācija nemainās. Vai Swedbank vispār taisās atrisināt problēmu, vai varbūt tā ir tāda neslēpta Google lobēšana “Swedbank” izpildījumā?”

Pārlūkiem jāizmanto jaunās versijas

Situāciju komentē “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops: “”Swedbank” nelobē neviena pakalpojuma sniedzēja izmantošanu.

Jāņem vērā, ka interneta pārlūki ir visdažādākie un internetbankas piekļūstamībai jābūt visaugstākajā līmenī, tādēļ arī tehniskās prasības jāpielāgo biežāk izmantotajiem rīkiem, kur arī šo rīku (interneta pārlūku) izstrādātājiem ir savas prasības un standarti.

Tikmēr jaunāko pārlūku versiju izmantošana ir svarīga ne tikai no drošības viedokļa (lai samazinātu tehniskās ievainojamības risku), bet arī no funkcionalitātes nodrošināšanas – vecākas pārlūku/mobilo lietotņu versijas neļauj arī izmantot visas jaunākās tehniskās iespējas.

Savukārt par “Mozilla Firefox”, nav tiesa, ka to nevarētu izmantot. Vienīgi jāņem vērā, ka jāizmanto ir “Mozilla Firefox” 121 vai jaunāka pārlūka versija. Tāpat bez “Mozilla Firefox” izmantot var arī “Google Chrome” 105 un jaunākas versijas, “Microsoft Edge” 105 un jaunākas versijas un “Safari” 15.4 un jaunākas versijas.” Informācija par pārlūku versijām meklējama šeit.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.