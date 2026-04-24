"Domāju, ka esmu labs!" Praktikants atlaists pirmajā darba dienā šokējoša iemesla dēļ
Iedomājieties situāciju – jūs cenšaties būt labs darbinieks, paliekat darbā ilgāk, lai visu paveiktu, bet tā vietā saņemat nevis uzslavu, bet atlaišanu. Tieši ar šādu pieredzi nesen dalījās kāds praktikants internetā, izraisot plašas diskusijas par darba kultūru un darbinieku tiesībām.
Par savu pieredzi viņš pastāstīja vietnē “Reddit”, kur publicēja ierakstu ar nosaukumu “Atlaists pirmajā dienā par aiziešanu plkst. 18:30.” Tajā jaunais cilvēks aprakstīja notikumus, kas, pēc viņa teiktā, notikuši jau pašā pirmajā darba dienā.
Praktikants skaidroja, ka oficiālais darba laiks uzņēmumā bijis no 9:00 līdz 18:00. Tomēr savā pirmajā prakses dienā viņš nolēma palikt ilgāk – līdz 18:30, lai pārliecinātos, ka visi uzdevumi ir paveikti.
Taču, kad jaunais darbinieks jau bija mājās, ap pulksten 19:30 viņam piezvanīja uzņēmuma pārstāve un pieprasīja nekavējoties atgriezties birojā. Ārkārtas situācijas nebija – tikai pēkšņa prasība. Kad praktikants paskaidroja, ka tajā brīdī nevar atgriezties, viņš tika nekavējoties atlaists.
Saskaņā ar viņa teikto, vadītāja pamatoja lēmumu ar šādiem vārdiem – uzņēmums koncentrējoties uz efektivitāti un peļņu, nevis uz darbinieku personīgo laiku, un viņu “filozofijas nesakrītot”.
Stāsts ātri piesaistīja citu lietotāju uzmanību, un komentāru sadaļā daudzi izteica atbalstu jaunajam darbiniekam. Daži ieteica informēt universitāti par šādu attieksmi pret praktikantiem, savukārt citi ironiski norādīja uz uzņēmuma runām par “efektivitāti”.
Citi komentētāji piebilda, ka šādas situācijas diemžēl nav retums, īpaši uzņēmumos, kur oficiāli noteiktais darba laiks neatbilst faktiskajām gaidām.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.