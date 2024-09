Ilustratīvs foto. AP/LETA – foto

Laimīgā biļete un tiesas prāva: sieviete nokļūst nepatikšanās pēc paziņojuma, ka pazaudējusi 162 miljonus vērtu loterijas biļeti Ieteikt







Kāda sieviete no Klīvlendas nonākusi pamatīgās nepatikšanās, kad atklājās patiesība par viņas it kā pazaudēto 162 miljonus vērto loterijas biļeti, raksta The Mirror.

Reklāma Reklāma

Elēcija Betla nonāca plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā pēc tam, kad viņa ziņoja policijai, ka ir pazaudējusi savu laimīgo “Mega Millions” biļeti pie veikala “South Euclid”.

Viņas stāsts izraisīja lielu atsaucību, un vietējie iedzīvotāji steidzās palīgā, izmantojot lukturīšus, lai pārmeklētu sniegoto stāvlaukumu, cerot atrast pazudušo biļeti.

Sākotnēji policija pieņēma Elēcijas stāstu, taču sabiedrība bija pārsteigta, kad cita sieviete, Rebeka Džemisone no Ohaio, iesniedza biļeti un pieprasīja džekpotu.

Pēc pārbaudes Rebeka tika atzīta par īsto uzvarētāju, jo viņai bija ne tikai biļete, bet arī pierādījumi par otru biļeti, kas tika iegādāta vienlaikus ar laimīgo, tikai citai izlozei.

Neskatoties uz to, Elēcija turpināja apgalvot, ka ir īstā uzvarētāja, un iesniedza tiesā prasību pret Rebeku.

“Es pazaudēju savu biļeti. Es atceros visus skaitļus, tie visi ir saistīti ar manu ģimeni. Neviens nevar man pateikt, ko es spēlēju vai nespēlēju. Es rīkojos godīgi, un man nav šaubu,” viņa teica.

Tomēr Ohaio loterijas rīkotāji apstiprināja, ka Rebeka bija likumīgā biļetes īpašniece, un viņas biļete bija īstā laimīgā biļete.

Pēc ilgstošas cīņas Elēcija atsauca savu prasību, atzīstot, ka, lai gan viņa bija nopirkusi un pazaudējusi biļeti, tā nebija laimīgā.

Tiesa atzina Elēciju par vainīgu nepatiesu ziņu sniegšanā policijai. Par savu rīcību viņa tika sodīta ar 50 stundām sabiedriskā darba, vienu gadu pārbaudes laiku un 5500 dolāru naudas sodu, lai kompensētu policijas iztērēto laiku biļetes meklēšanā.

“Es gribēju uzvarēt,” teica Elēcija. “Skaitļi bija tik vilinoši. Es nopirku biļeti un to pazaudēju. Es ļoti vēlējos uzvarēt savai ģimenei un bērniem. Es atvainojos.”

Elēcija tika atzīta par vainīgu nepatiesu ziņu sniegšanā policijai un tika sodīta ar 50 stundām sabiedriskā darba. Viņai tika noteikta arī viena gada policijas uzraudzība un 5500 dolāru liels naudas sods, lai kompensētu policijas iztērēto laiku biļetes meklēšanā.