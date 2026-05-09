Jaunie laiki var sākties: Ungārijas parlaments ievēl Maģaru premjerministra amatā
Ungārijas jaunais parlaments sestdien Pēteru Maģaru ievēlēja premjerministra amatā, izbeidzot 16 gadus ilgušo Viktora Orbāna valdīšanu.
Parlaments savā pirmajā sēdē oficiāli ievēlēja Maģaru premjera amatā ar 140 balsīm “par”, 54 “pret” un vienam deputātam atturoties.
Maģara vadītā centriski labējā opozīcijas partija “Tisza” aprīlī uzvarēja parlamenta vēlēšanās, iegūstot 52% balsu.
Saskaņā ar Ungārijas vēlēšanu sistēmu šāds rezultāts nozīmē, ka “Tisza” ieguvusi divu trešdaļu supervairākumu parlamentā, un tas ir pietiekams grozījumu veikšanai konstitūcijā.
Maģars solījis reformēt daudzas Ungārijas valdības struktūras un izveidot atsevišķas veselības, vides aizsardzības un izglītības ministrijas, kuru Orbāna laikā nebija.