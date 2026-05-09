“Par sakņu piekrāsošanu un izfēnošanu jau 80 eiro!” Sievietes “mērās”, cik mēnesī tērē frizētavā 0
Viss tik dārgs, viss tik dārgs – tā varam teikt par ļoti daudzām dzīves jomām, taču vienalga ir interesanti dalīties pieredzē un saprast, vai katrs no mums par kādām precēm vai pakalpojumiem iztērē tikpat daudz naudas, cik citi, vai tomēr esam izšķērdīgāki vai taupīgāki?
Šādu salīdzinājumu par frizieru pakalpojumu cenām iespējams gūt kādā diskusijā, kuras autore jautā: “Dāmas, cik jūs maksājat frizierim par sakņu piekrāsošanu un izfēnošanu? Un cik, ja aplīdzina arī galus? Man par piekrāsošanu un izžāvēšanu mazpilsētas frizētava prasa jau 80€ eiro, ja ir jāpielīdzina, tad 130 eiro. Mati līdz pleciem.”
Izklausās daudz. Kas sakāms citām dāmām?
“Mati līdz lāpstiņām, vienāda cena abos gadījumos. Bet es eju pie vienas konkrētas frizieres jau teju 15 gadus un mums tur cita cenu politika. Frizieru pakalpojumi nav lēti. Bet 130 eiro mazpilsētas salonā man laikam liktos pārāk dārgi.”
“Liepāja – mati līdz pleciem, sakņu krāsošana, griezuma veidošana vai galu pielīdzināšana un izfēnošana (reizēm taisnošana vai lokas ar taisotāju), 70-80€. Cenā iekļaujas arī visādas matu atsvaidzinošās, barojošās un visādus brīnumus sološās ampulas, maskas utt. Arī kafijas tase. Par 2-2.5h darbu, šķiet adekvāti.”
“Man vīrs kraso matu saknes:)”
“Prasa 25.00, dodu 30.00 un vienmēr aiznesu ko skaistu vai ko gardu. P.S. Mazpilsētas priekšrocības.”
“Mazpilsētā līdzīgas izmaksas! Braucu uz Āgenskalnu pie frizieres (sen pazīstu), saknes gan nekrāsoju, bet max matu krāsošana, ieveidošana 50 eur, botox maniem matiem nepilni 40 eur. Mazpilsētā par ekošmeko taisnošanu samaksāju 60 eur, smidzināja lietus, nākošajā dienā biju atkal pienenīte.”
“Man ir gari blondi mati, zem lāpstiņām, virs dibena. Reizi 1.5-2 mēnešos krāsoju saknes + apgriež 1-2 cm, maksāju 50 EUR. Bet braucu uz Siguldu.”
“Tur ar zelta šķērēm pielīdzina? Manējie ir vidēji gari. Sakņu balināšana, matu tonēšana, apgriešana, fēnošana – viss process kopā kādi 45€. Un, nē, (jo pie manikīra tēmas lētie manikīri “sabeidzot nagus”) gadiem jau eju un balinu saknes, un mati joprojām uz galvas.”
“130 maksāju Rīgā par šķipsnošanu ar 2 krāsām, galu pielīdzināšanu pie meistares ar 35 gadu pieredzi.”
“Man Valmierā airtouch balināšana un apgriešana pusgariem ir ap 50-60… Pie brīnišķīgas frizieres turklāt.”
“Es arī braucu uz mazpilsētu matus frizēt. Man izbalina šķipsnas,nogriež galus, iztaisno (mati līdz pleciem aptuveni) maksāju 45 eur.”
“Saknes ar savu krāsu + griešana= 25€. Jelgava. Dārgāks me vienmēr nozīmē labāks.”
“Rīga, krāsošana un griešana 90€. Vakar biju un viņam pieraksts ir 3-4mēneši uz priekšu.”
“Matu šķipsnošana, galu apgriešana, taisnošana vai ielokošana – 30…40 eiro. Eju reizi 3 mēnešos. Smiltenē.”
“Ik pēc 5-6.ned. apmeklēju frizieri un matu mazgāšana, veidošana, sakņu krāsošana, pielīdzināšana maksā 90 eiro.”
“Es priecājos, ka bērnības draudzene ir friziere. Man viss pakalpojums maksā 20 eur. Protams, ka tās ir draugu cenas. Bet.. pielīdzināšana 130? Kā???”
“Salīdzinājumam Austrijā katra lieta rēķinās atsevišķi – krāsot+mazgāt+griezt+veidot= viens cipars. Vari pati mājās izmazgāt un nākt ar slapjiem matiem, tad par mazgāšanu nerēķinās. Ja nepateiksi, tad nefēnos, neveidos, jo tas atsevišķi maksā un nav pats par sevi saprotams. Bez 100€ nekas nenotiek.”