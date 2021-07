Foto: TASS/Scanpix/LETA

Krāpnieki tagad zvana un stādās priekšā arī kā Latvijas Bankas pārstāvji Ieteikt







Latvijas Banka aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem, kuri zvana Latvijas Bankas vārdā un aicina atklāt iedzīvotāju materiālo stāvokli, kā arī izsaka apgalvojumus par it kā nepareizi veiktiem bezskaidrās naudas pārskaitījumiem, liecina informācija Latvijas Bankas mājaslapā.

Pēdējā laikā Latvijas Banka saskārusies ar vairākiem gadījumiem, kad, izmantojot Latvijas Bankas vārdu, notiek krāpšanas mēģinājumi – tostarp prasīta informācija par iedzīvotāju materiālo stāvokli, izplatītas viltus ziņas, kā arī izteikti apgalvojumi par it kā nepareizi veiktiem bezskaidrās naudas pārskaitījumiem.

Latvijas Banka aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, “neuzķerties” uz krāpniekiem un jebkuru šaubu gadījumā zvanīt Latvijas Bankai un pārvaicāt, vai tiešām iepriekš saņemtais zvans vai internetā publicētā informācija ir saistīta ar Latvijas Banku. Gadījumos, kad ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumu, Latvijas Banka aicina vērsties un ziņot Valsts policijai.

Kā norāda Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija “Cert.lv”, pēdējā laikā aktīvi tiek izplatītas viltus ziņas, kurās sabiedrībā pazīstami cilvēki it kā reklamē investīcijas kriptoaktīvā “bitcoin”.

Starp šīm viltus ziņām ir arī tādas, kurās šādi ieguldījumi tiek pasniegti kā Latvijas Bankas un tās amatpersonu atbalstīti. Šīs ziņas ir nepatiesas, un, ticami, tiek izplatītas krāpnieciskos nolūkos. Latvijas Banka par šīm nepatiesajām ziņām ir informējusi gan “Cert.lv”, gan Valsts policiju.

Kā norāda “Cert.lv”, visām šādām viltus ziņām ir vienota shēma un tā ir starptautiski izmantota – melīgi piesaukti cilvēku vai institūciju viedokļi, ziņas, fakti, vizuāla sasaiste ar populāriem portāliem.

Latvijas Banka jau ilgstoši norāda uz riskiem, kādus potenciāls ieguldītājs uzņemas saistībā ar ieguldījumu kriptoaktīvā “bitcoin”.

Tāpat aktivizējušās personas, kuras zvana iedzīvotājiem, apgalvojot, ka veic socioloģisku aptauju Latvijas Bankas vārdā, un cenšoties izzināt to materiālo stāvokli. Latvijas Banka neveic šāda veida aptauju un tai nav nekādas saistības ar šādām personām.

Iedzīvotāji Latvijas Bankai ziņojuši par vairākiem gadījumiem, kad centrālās bankas vārdā zvanīts no ārvalstu numuriem (piemēram, +40729828234) vai sūtīti e-pasti (piemēram, no adreses “info@facebookmona.ru”), izsakot apgalvojumus par it kā nepareizi veiktiem bezskaidrās naudas pārskaitījumiem.

Latvijas Banka uztur maksājumu sistēmas un rūpējas par to raitu un drošu darbību, bet sadarbojas ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, komercbankām, un ar iedzīvotājiem tiešā veidā nesazinās.

Saņemot šādus zvanus vai e-pastus, Latvijas Banka aicina ziņot policijai un nekādā gadījumā “neuzķerties” un neizpaust savu kontu, maksājumu karšu un cita veida informāciju, kuru krāpnieki var izmantot ļaunprātīgi.