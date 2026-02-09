Latvijas kamaniņu braucēja Bota olimpisko spēļu otrajā braucienā pakāpjas uz trešo vietu 0
Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensību pēc diviem braucieniem ieņem trešo vietu, bet Kendija Aparjode pēc pirmās dienas ir 19. pozīcijā.
Olimpiskā čempione tiks noskaidrota četru braucienu summā, pārējos divus braucienus aizvadot otrdien. Botai līdz sudraba medaļai ir vairāk nekā četras sekundes desmitdaļas, bet līdz zelta medaļai – nepilna pussekunde. Vienlaikus ceturtajā vietā esošo itālieti Verēnu Hoferi latviete apsteidz tikai par sešām sekundes simtdaļām, bet piektajā un sestajā vietā esošās amerikānieti Ešliju Farkvarsoni un itālieti Sandru Robačeri – par nedaudz vairāk kā vienu sekundes desmitdaļu.
Pirmajā braucienā Bota startēja trešā un sasniedza jaunu starta rekordu. Vienubrīd latviete tuvāko sekotāju vācieti Jūliju Taubicu apsteidza par sešām sekundes simtdaļām, taču trases lejasdaļā viņai piekāpās par 0,24 sekundēm un tobrīd bija otrā. Turpinājumā Taubicas rezultātu par 0,048 sekundēm uzlaboja vāciete Merle Frēbele, kura finišēja 52,59 sekundēs.
No nākamajām sportistēm Botu par 0,017 sekundēm pārspēja itāliete Verēna Hofere un par 0,016 sekundēm – amerikāniete Ešlija Farkvarsone, bet sestā bija cita itāliete Sandra Robačere, kura no latvietes atpalika nieka astoņas sekundes tūkstošdaļas.
Aparjode pēc starta iebrauca apmalē, sākot vairāku kļūdu virkni, kas liedza pacīnīties par augstvērtīgu rezultātu latvietei ieņemot pirmspēdējo, 24. vietu. Finišā viņai bija 2,528 sekundes lēnāks rezultāts par Taubicu.
Otrajā braucienā ātrākā bija Taubica, kura pārņēma līderpozīciju arī summā, par 0,061 sekundi apsteidzot Frēbli. Vītola vēlreiz uzlaboja starta rekordu un braucienā bija trešā, uz šo pašu pozīciju pakāpjoties arī summā.
Šobrīd Botu un Taubicu šķir 0,495 sekundes, bet sešas sekundes simtdaļas aiz latvietes ir Hofere. Amerikānietes Farkvarsone un Emīlija Fišnallere otrajā braucienā bija lēnākas, attālinoties no cīņas par medaļām.
Aparjode otrajā braucienā ievērojami uzlaboja savu sniegumu un uzrādīja astoto rezultātu, kas ļāva summā pacelties uz 19. vietu.
Svētdien aizvadītajos pēdējos divos treniņbraucienos Bota bija ātrākā sportiste trases augšdaļā, bet finišā viņai bija ceturtais un devītais rezultāts. Aparjodei pēdējos treniņos bija 19. un 13. vieta.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs abas latvietes bija otrajā desmitā – Aparjode finišēja 11., bet debitante Bota (tobrīd – Vītola) bija 18. pozīcijā. Astoto vietu toreiz izcīnīja Elīza Tīruma, kura noslēgusi karjeru.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju – 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.