LA.LV kolāža (FOTO: Valsts policija)

Latvijas policija sadarbībā ar Spānijas policiju novērš narkotiku kravas – gandrīz 50 kg marihuānas – ievešanu Latvijā







Šī gada jūnijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes (VP GKrPP ONSSNAP) darbinieki aizdomās par narkotisko vielu glabāšanu realizācijas nolūkā lielā apmērā aizturēja piecas personas. Kopumā likumsargi izņēma 49,4 kg marihuānas, kas bija paredzēta nosūtīšanai no Spānijas uz Latviju. Četrām no aizturētajām personām tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

VP GKrPP ONSSNAP darbinieki ieguva informāciju, ka tiek gatavota marihuānas kontrabanda no Spānijas uz Latviju. Tika uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas (par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, ja to izdarījusi organizēta grupa un lielā apmērā) un 190.1 panta trešās daļas (par narkotiskas vai psihotropas vielas, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru), jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja to izdarījusi organizēta grupa).

Izmeklējot noziegumu un sadarbojoties ar Latvijas Ģenerālprokuratūru, Spānijas prokuratūru un Spānijas Nacionālās policijas vienībām, loģistikas noliktavā tika atrasta marihuāna – 49,4 kg –, kas bija noslēpta žāvētu augļu kravā un paredzēta nosūtīšanai uz Latviju tās realizācijai Latvijas tirgū.

Veicot tālākos izmeklēšanas pasākumus, šī gada 8. jūnijā likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas pretterorisma vienības “Omega” Kurzemē aizturēja četras personas – 1978., 1980., 1984. un 1993. gadā dzimušus vīriešus.

Mēnesi vēlāk, 8. augustā, policisti aizturēja vēl vienu personu – 1984. gadā dzimušu organizētās noziedzīgās grupas dalībnieku. Kopumā kriminālprocesā tika aizturētas piecas personas, no kurām četrām tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.

Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesos gan Spānijā, gan Latvijā turpinās.