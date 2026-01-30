“Lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts.” Atklājas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas 0
Šorīt uz Ventspils šosejas notika autobusa avārija, kurā atradās 20 pasažieri. Par laimi, neviens necieta, un negadījumā netika iesaistīti citi transportlīdzekļi. Tomēr autobusa šoferis TV3 raidījumam “Degpunktā” atklāja, kas patiesībā notika.
Izrādās, lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts, lai izvairītos no daudz nopietnāka negadījuma.
Kā stāstījis pats autobusa vadītājs, transportlīdzekļu kolonna devās Rīgas virzienā, kad kāds vieglās automašīnas šoferis nolēma apdzīt autobusu. Tajā brīdī pretī brauca vairāki auto, tāpēc pārvadātājs pieņēma lēmumu novirzīt autobusu uz nomali, lai izvairītos no smagākas avārijas.
Negadījums aktualizēja arī jautājumu par drošības jostu lietošanu.
“Jā, mums visos autobusos pēc katras pieturas ir informācija, kas aicina piesprādzēties, un tablo rāda, ka jāpiesprādzējas. Tā tur praktiski visu laiku ir redzama. Pasažieri arī kļūst apzinīgāki un sprādzējas,” skaidro Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs Mareks Bidzāns.
Likumsargi izvērtēs avārijas apstākļus, bet autobuss tiks nodots remontam, lai pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties satiksmē.
Plašāk skaties video: