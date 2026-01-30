FOTO: ekrānuzņēmums / “Degpunktā”

“Lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts.” Atklājas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas 0

LA.LV
22:44, 30. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Šorīt uz Ventspils šosejas notika autobusa avārija, kurā atradās 20 pasažieri. Par laimi, neviens necieta, un negadījumā netika iesaistīti citi transportlīdzekļi. Tomēr autobusa šoferis TV3 raidījumam “Degpunktā” atklāja, kas patiesībā notika.

“Viss mainījies – Ķīnas raķetes atlūzas visdrīzāk kritīs tieši Latvijā!” Lietuvas gaisa satiksmes kontrolieri brīdina, bet latvieši ir mierīgi 26
9 kļūdas, pērkot lietotu automašīnu: kā izvairīties no iekrišanas slazdā un pārmaksas
Zināms, cik lielu summu grupa “Prāta Vētra” samaksājusi Jelgavas pašvaldībai par sabojāto zālienu 13
Lasīt citas ziņas

Izrādās, lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts, lai izvairītos no daudz nopietnāka negadījuma.

Kā stāstījis pats autobusa vadītājs, transportlīdzekļu kolonna devās Rīgas virzienā, kad kāds vieglās automašīnas šoferis nolēma apdzīt autobusu. Tajā brīdī pretī brauca vairāki auto, tāpēc pārvadātājs pieņēma lēmumu novirzīt autobusu uz nomali, lai izvairītos no smagākas avārijas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
Kuram Latgalē neuzticas? VDD liedz pielaidi darbam ar valsts noslēpumu
Mirusi leģendārā aktrise Ketrina O’Hara, kura piedalījusies filmā “Viens pats mājās”

Negadījums aktualizēja arī jautājumu par drošības jostu lietošanu.

“Jā, mums visos autobusos pēc katras pieturas ir informācija, kas aicina piesprādzēties, un tablo rāda, ka jāpiesprādzējas. Tā tur praktiski visu laiku ir redzama. Pasažieri arī kļūst apzinīgāki un sprādzējas,” skaidro Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs Mareks Bidzāns.

Likumsargi izvērtēs avārijas apstākļus, bet autobuss tiks nodots remontam, lai pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties satiksmē.

Plašāk skaties video:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. Smagie “vālē” ar 100 km/h un spītīgi nelaiž viens otru garām!” Lelde uz Siguldas šosejas piedzīvo bailes
9 kļūdas, pērkot lietotu automašīnu: kā izvairīties no iekrišanas slazdā un pārmaksas
“Ko jūs, nodevēji, darāt ar šo valsti?” Darba sludinājumā pamanīta satraucoša prasība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.