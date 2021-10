Dārzkopes padoms: kā apstrādāt sīpolpuķes, ziemas sīpolus un ziemcietes, lai nemestos slimības un puves?

Foto: SHUTTERSTOCK

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Ar ko apstrādāt tulpes un ķiplokus, lai tiem nemestos dažādas slimības, puves? Pēc izskata iestādu labu materiālu, bet pavasarī rezultāts ne visai,” – jautā Zane Rēzeknē.

“Sīpolpuķēm, ziemas sīpoliem, ziemcietēm un citiem augiem un sēklu apstrādei labs līdzeklis veselības saglabāšanai ir Micostop. Tas paredzēts profilaktiskai lietošanai, lai ierobežotu sakņu patogēnu attīstību: sakņu puves, dēstu melnkāju u.c. Lietojams gan rudens, gan pavasara stādījumos,” iesaka agronome, dārzkope Dace Lesiņa. Micostop ir mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis, ko atļauts lietot arī bioloģiskajās saimniecībās. Tas ir reģistrēts Augu aizsardzības līdzekļu III klasē, tāpēc to var iegādāties visi. Preparātā esošās labvēlīgās baktērijas sastopamas arī augsnē, taču līdzeklī tās ir koncentrētā daudzumā. Ja to izmanto, baktērijas strauji savairojas un izspiež no dzīves telpas sliktās baktērijas, kas rosina dažādas puves.

Tagad ir īstais sīpolpuķu stādīšanas laiks. Nopirktās vai tulpes no pašu dārza, ziemas sīpolus un ķiplokus var pamērcēt līdzeklī. Labās baktērijas var iemaisīt arī kūdrā.

Pagatavojot preparātu ūdenī, tajā der pamērcēt, piemēram, zemeņu saknes, spraudeņus. Var arī uzliet jau iestādītajiem augiem, dēstu kastītēm.

Līdzeklis labi noderēs sēklu apstrādei, īpaši pašu vāktām sēklām, piemēram, tomātu, zirņu. Sēklas mērcē šajā līdzeklī vai ar to apputina. Tas darāms pirms sējas. Ja nopirktās sēklas iepriekš apstrādātas ar kādiem ķīmiskiem līdzekļiem (kodinātas, granulētas), nav jēgas tos apstrādāt ar Micostop.

Līdzeklis gan ir padārgs, taču tas lietojams mazā daudzumā, un ledusskapī to var glabāt divus gadus. Atver paciņu, paņem vajadzīgo daudzumu, paciņu aizloka un noliek glabāties sakņu nodalījumā līdz nākamajai reizei.

Padoms!

Ja ir vērtīga augu kolekcija (tulpes, gladiolas, mantoti sīpoli, ķiploki u.c.), jauniegādātos augus uz pārbaudes laiku ieteicams stādīt attālu no tās, lai neievazātu dažādas slimības.

Der zināt!

Diemžēl līdz mazdārziņiem reti nonāk elites klases stādmateriāls. Tāpēc daudzi mazdārziņu saimnieki cenšas iegādāties profesionālās sēklas, pirkt sīpolus koppasūtījumos tieši no audzētavām, jo ražas kvalitātē atšķirība ir jūtama. Mazajos fasējumos lielveikalos nereti nopērkamas sīpolpuķes, gumi, kas paredzēti tikai vienai uzziedēšanas reizei, nevis kā pavairošanas materiāls – tāpēc arī lēti. Viens no iemesliem, kāpēc iegādātie sīpoli pieviļ, – lielaudzētavas audzē augus kā monokultūras (viena veida augi), tāpēc savairojas dažādi slimību ierosinātāji.