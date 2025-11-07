“Šo slimību pārnēsā žurkas, baktērijas izdalās ar žurku čurām!” Valciņa aicina sabiedrību būt možiem 0
Žurku slimība! Tas pēc viduslaikiem drusku izklausās, bet laikam tā diemžēl ir arī mūsdienu realitāte! Šo aktuālo tēmu caurskatīja TV24 raidījums „Uz līnijas”, lūdzot to komentēt Olgai Valciņai, zinātniskā institūta „Bior” direktorei.
Mūsdienās žurkas pārnēsā daudzas slimības, ne tikai leptospirozi, arī tularēmiju, dažādas vīrusu slimības, bet attiecībā uz šo, kas šobrīd notiek, kas sabiedrībai ir jāsaprot par šo žurku slimību?
Ja, piemēram, stāv kartupeļi sabērti kastēs pagrabā, tiem pāri pārskrien žurka un pačurā, vai arī žurka ir pačurājusi citā vietā, ar savām ķepiņām izskraidījusies pa čurām un pārskrējusi pāri šiem kartupeļiem, tad tas nozīmē, ka kartupeļi jau ir inficēti,” slimības izplatības gaitu skaidro eksperte.
Sliktā ziņa ir tā, ka
leptospiras šādā ārējā vidē iztur ļoti labi.
Valciņa akcentē vēl vienu būtisku infekcijas izplatības niansi: „Lielākā daļa cilvēku ir pieraduši pirkstus bāzt degunā, acis berzēt, bāzt pirkstus mutē. Un pēc tam, kad veikalā ir apčamdīti kādi produkti un paberzēta acs, cilvēks var inficēties. Ir jāiemācās un tam ir jābūt refleksam — nebāzt pirkstus degunā un acīs!”
Tas nozīmē, ka sabiedrībai ir jāatceras vairākas pamata lietas: „Pirmkārt, ja ir aizdomas, ka žurkas ir skraidījušas pāri kartupeļiem veikalā vai pagrabā, tas nozīmē, ka kartupeļi būtu jāiztiek ar cimdiem, it sevišķi, ja uz rokām ir sīkas brūces, jo
bet arī caur pušumiem,” brīdina speciāliste, norādot, ka vasarās leptospirozi var dabūt pat staigājot pa pļavu, kur skrējušas žurkas, bet kājās ir nelielas brūces.
„Tas, kas mums ir jāatceras, ka ar leptospirozi slimo arī suņi, kaķi arī, bet retāk. Latvijas Veterinārārstu biedrība publicējusi ziņas, ka vairākās veterinārajās klīnikās ir pieaudzis leptospirozes gadījumu skaits suņiem. Institūtā mēs testējam, bet to paraugu vienkārši nekad nav tik daudz, lai varētu izrēķināt statistiski nozīmīgu atšķirību,” brīdina Valciņa.