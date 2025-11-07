Ņemot vērā milzīgo negadījumu skaitu, šķiet, ka mums jau tā ir grūti būt atbildīgiem šoferiem uz ceļa. Situāciju vēl vairāk apgrūtina dīvainas ceļa zīmes. Par kādu neparastu ceļa zīmi remontadarbu laikā Rīgā video sižetā informē Pauls Timrots.
Timrots video saka, ka tā šobrīd Rīgā ir jauna mode – uzlikt dzeltenu plāksni, uz kuras uzzīmētas divas bultiņas. Uz plāksnes viena bultiņa ir garāka, otra – īsāka. Timrots pat esot dzirdējis no cilvēkiem skaidrojumu, ka, braucot pa to joslu, kur bultiņa īsāka, ceļš līdz galamērķim esot īsāks, bet, braucot pa garās bultiņas joslu – garāks. “Bet visādi citādi, ko tas sūds nozīmē, nav ne jausmas,” izsakās Timrots.
Viņš stāsta, ka pat, ja kaut kādos dokumentos ir skaidrojumi, ko šāda ceļazīme nozīmē, cilvēki tās nozīmi tāpat nezina. Vēl Timrots ironizē, ka bultiņas varētu reprezentēt iepriekšējos Rīgas mērus – Mārtiņu Staķi un Vilni Ķirsi, bet šāds skaidrojums arī neder, jo šo “čaļu” laiks Rīgas galvas lomā ir pagājis.
Komentāros cilvēki izsaka minējumus, ko šī ceļa zīme varētu nozīmēt:
“Kāda zīme bija, tādu uzlika, paši laikam nezina.”
“Garām mašīnām un īsām mašīnām.”
“Tas lai vieglāk mainīt zīmi, ja labā josla iepriekš beidzas, bija pagriezta pa kreisi – vienkārši norauj līdz pusei un pievieno bultu.”
“Braucot pa 2 joslām būs sašaurinājums un paliks 1 josla. Kura garāka, tā josla paliek.”
“Pagaidu zīme, garā bulta – priekšroka, es tā domāju, savādāk izprast nevar.”
“Tas nozīmē, ka labā josla drīz izbeigsies, nepiekļaujoties pie kreisās – tā vienkārši stop un viss…”
“Ja nopietni, tad tur vajadzētu būt 2 joslām vienā virzienā, kur labajā joslā drīz būs iespējams nogriezties. Pilsētā gan diez cik lielu jēgu šādai zīmei neredzu.”
“Ja mēs skatāmies uz zīmi 734A, uz to, kas liek pārkārtoties, tad noteikti šī ir uztaisīta, lai informētu šoferus, ka abas joslas vēl turpinās un nav nepieciešams pārkārtoties! Nu, protams, ja tā ir, tad viņa ir bezjēdzīga!”
“Konkrētajā situācijā, vadoties pēc zīmes, tad pēc 100 metriem kreisajā joslā, kur bultiņa garāka, būs iebraukušas vairāk automašīnu, un radīsies ilgāks braukšanas laiks taisni.”
Visi minējumi nepareizi – ceļa zīme ir kļūdaina
Lai noskaidrotu, ko nozīmē šī iepriekš neredzētā ceļa zīme, sazinājos ar Rīgas domi. Lelde Rudzika, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, nosūtot Ārtelpas un mobilitātes departamenta sniegto skaidrojumu, informē:
No savas puses departaments konkrētos būvdarbus Latgales ielā ir vairakkārt apsekojis un arī sastādījis aktus, kuros norādītas apsekošanas laikā piefiksētās nepilnības, kas neatbilst noteikumiem. Būtiski uzsvērt, ka video ir filmēts vasarā un šobrīd situācija atšķiras no video redzamās.”
