Lielajā Piektdienā, 7. aprīlī, Vecrīgas ielās jau astoņpadsmito gadu notiks Ekumeniskais Krusta ceļš. Šogad Krusta ceļa pārdomas un Svēto Rakstu lasījumi mudinās tā dalībniekus jautāt sev un dziļāk izprast, kas un kāda ir Dieva mīlestība, kā arī, kāda ir saistība dievišķajai un cilvēciskajai mīlestībai un kā patiesi mīlestība var izpausties cilvēkos un viņu savstarpējās attiecībās.

Krusta ceļa rīkotāji šogad kā vienu no lūgšanas vadmotīviem ir izvēlējušies Jāņa pirmās vēstules ceturtajā nodaļā lasāmos vārdus: “Ja kāds saka: es mīlu Dievu, bet ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis.”

Krusta ceļa lūgšana sāksies plkst. 11.00 pie Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles. Ceļā pa Vecrīgas ielām un laukumiem plānotas astoņas apstāšanās jeb stacijas. To laikā tiks lasīti Svēto Rakstu fragmenti, skanēs dziesmas, būs lūgšanas, pārdomas, dažādu cilvēku liecības jeb personiskie stāsti, piemēram, par atteikšanos no atkarībām, par fizisku dziedināšanu, par savstarpējām attiecībām starp laulātajiem un Dieva dziedinošu pieskārienu izvedot no laulības krīzes, par bērniem, kuriem Dievs ļāvis piedzimt, neskatoties uz ārstu negatīviem spriedumiem, par ilgām pēc bērniem, kas nav tikušas piepildītas, un tajā pašā laikā Dieva mierinošo dziedināšanu un piepildītu dzīvi tālāk, kā arī citas tēmas.

Krusta ceļā piedalīsies un apstāšanās reizēs pārdomās dalīsies Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Rinalds Grants, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, kā arī citi dažādu konfesiju garīdznieki un pārstāvji. Svēto Rakstu fragmentus un meditācijas lasīs aktieri Olga Dreģe, Rēzija Kalniņa un Ģirts Ķesteris.

Īpašu muzikālu Ekumeniskā Krusta ceļa noskaņu konkrētās stacijās radīs mūziķi Arvīds un Marlēna Keini, Intars Busulis, Nauris Malāhovs un muzicējošā Kisu ģimene no Rēzeknes.

“Dievs ir radījis zemi, debesis, cilvēku. Viss, ko Viņš bija radījis, bija ļoti labs. Dabiskā kārtība dod mums mieru, vieno sabiedrību, bet pretdabiskā – to sašķeļ. Jēzus Kristus krusta ceļš šajā gadā līdz ar pēdējiem Jēzus Kristus dzīves notikumiem caurvīs arī pasaules radīšanas stāstu, kur Kristus nāve pie krusta kļūst par visa piepildījumu, varenāko un pazemīgāko beznosacījuma mīlestības izpausmi. Pārdomāsim un lūgsim atjaunošanu un dziedināšanu cilvēka, ģimenes un Latvijas valsts identitātei.

Tikai Dieva mīlestībā cilvēks spēj pazīt sevi, saprast, kas viņš ir. Ekumeniskais Krusta ceļš šajā gadā ļaus dziļāk iepazīt Dieva Mīlestību, kas ir vienīgais paraugs, kā mīlēt šeit uz zemes, kā mīlēt savā ģimenē, savā baznīcā, savā valstī,“ par Ekumenisko Krusta ceļu stāsta projekta vadītāja Gunta Ziemele.

Arī šogad Ekumeniskajam Krusta ceļam sekot līdzi no plkst. 11:00 būs iespējams ar mediju starpniecību – tiešraidē to varēs vērot kanālā TV24, portālā www.la.lv, TV24 Facebook kontā, kā arī klausīties Radio Marija Latvija ēterā. Saīsinātu Krusta ceļa versiju varēs dzirdēt Latvijas Radio 1 ēterā plkst. 13:00. Informējam, ka TV24 kanālā Ekumeniskais Krusta ceļš būs skatāms līdz plkst. 13:00, taču interneta vietnē to varēs vērot, līdz tas noslēgsies.

Informāciju sagatavoja Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra