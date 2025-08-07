“Nevis ražojot saldējumu, bet patronas!” Vārpiņš par naudas lietderīgu izmantošanu un birokrātijas murgu Latvijā 0
Diskutējot par ārlietu ministres Baibas Bražes pausto, ka Eiropas Savienības (ES) nākamais daudzgadu budžets ir iespēja stiprināt Latvijas drošību, Saulvedis Vārpiņš, zvērināts advokāts, izteicās, ka atslēga slēpjas spējā lietderīgi apieties ar naudu.
“Faktiski, aizsardzība arī ir ražošana. Tā nav tikai nauda, kas kaut kur izkūp gaisā. (..) Tā ir ekonomika! Tā nauda ir ekonomikai. Lietderīgi to izmantojot, mēs ceļam arī savu ekonomiku un līdz ar to attīstās viss pārējais.”
Vārpiņš uzsver: “Ir jāprot vienkārši lietderīgi šo naudu izmantot, bet novirzot to aizsardzības sfērai – nevis ražojot saldējumu, bet ražojot varbūt patronas.”
Raidījuma vadītājs, žurnālists Armands Puče izteicās, ka līdz šim ir mēģināts militāro industriju stiprināt, radīt pievienoto vērtību. Vai tas ir izdevies, tas ir cits jautājums.
“Es domāju, ka ir jāmazina birokrātija un jādomā par kārtību, kā tiek pieņemti lēmumi, kas ir un kas nav vajadzīgs,” norāda Vārpiņš. Advokāts minēja absurda pilnu piemēru: “Austrālijas goda konsuls jau trešo gadu brauc par vienu projektu uz Latviju, lai varētu šeit uzsākt ražošanu. Un tad izrādās, ka darbinieks, kuram iesniegta dokumentācija, Aizsardzības ministrijā vairāk nestrādā, dokumentācija pazudusi, viss jāiesniedz no jauna – tāds riņķa dancis! Uz priekšu nekas nepavirzās.”
Vārpiņš atklāj, ka tas saistīts ar militāro industriju – ukraiņi pat bija gatavi uzreiz nopirkt attiecīgo iekārtu. “Bet mēs mīcamies,” situāciju rezumēja Puče.