Lielie rododendri šogad sākuši nīkuļot… Kāpēc tā?







Zem veciem kokiem aug lieli rododendri, bet šogad sākuši nīkuļot. Tiek laistīti un mēsloti, kā visu laiku. Vai ir vērts pārstādīt? Jautā Daiga Milzkalnē. Konsultējusi rododendru audzētavas “Babīte” pētniece Gunita Riekstiņa.

Visbiežāk rododendru problēmās vainojams ūdens trūkums. Pat pēc lietus augsne zem rododendra var būt sausa, jo lapas kā jumtiņš pasargā augsni no mitruma. Tādēļ problēmas ar laistīšanu ir arī tajos dārzos, kur ierīkota mākslīgā lietutiņa tipa laistīšanas iekārta.

Augiem ar blīvu lapojumu ūdeni pludina zem tā – tieši uz augsnes sakņu zonā.

Meklē iemeslu

Ja dzinumi izstīdzējuši, tos var droši nogriezt. To darbu gan atliek uz pavasari. Tad līdz rudenim rododendri būs atkal sakuplojuši.

Rododendrus var audzēt pat puķu podā, lai tikai būtu noregulēta ūdens un barības piegāde. Zem kokiem vai citu augu dobju kompozīcijās – sevišķi ar krūmiem, tūjām un citiem skujkokiem – jārēķinās ar pamatīgu sakņu konkurenci, kas arī vēlēsies paņemt savu tiesu mitruma un barības vielu. Bet rododendrs ar savu smalko un kompakto sakņu sistēmu šiem uzbrucējiem nav pretinieks.

Tāpēc tie rododendri, kuriem tuvumā ir konkurenti, jāmēslo un jālaista vairāk, nekā ierasts.

Rododendrus var pārstādīt, kamēr vien var pastiept krūmu.

Atjauno augsni

Taču vislabāk rododendram, kas ilgi audzis vienā vietā un nu sācis nīkuļot, patiks, ja to pārstādīs. To var stādīt gan jaunā, gan vecajā vietā. Stādīšanai izrok pēc iespējas lielāku bedri un piepilda ar rododendru audzēšanai paredzēto substrātu. Augs jutīsies lieliski vairākus gadus. Tad to atkal var pārstādīt. Svaiga augsne patiks gan samērā jauniem, gan ļoti veciem rododendriem. Tos viegli pārstādīt, jo rododendriem ir kompakts sakņu kamols.

Pirms likšanas jaunajā bedrē sakņu kamolu ieteicams ielikt traukā ar ūdeni un izmērcēt.

Rododendrus der pārstādīt arī tad, ja šķiet, ka tie vienkārši lāgā negrib augt. Tā var būt, ja, piemēram, dobe ierīkota mālainā augsnē. Pēc četriem pieciem gadiem kūdras substrātam dobē var būt mainījise skābums, jo tajā ieskalojies māls. Tad vislabāk substrātu atjaunot un pēc gadiem laikus rododendru pārstādīt atkal, negaidot hlorozes pazīmes uz lapām.