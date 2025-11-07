“Viņš man bija parādā 6000 eiro, tāpēc ļāvu izmantot savu vārdu,” Agija iekļuvusi ķezā, bet policija nepalīdz 0
Agijai pieder auto, ar kuru viņa tā arī vēl joprojām nav izbraukusi, vēsta “Bez Tabu”.
Auto esot iegādājis paziņa, kurš sievietei parādā 6000 eiro. Ļaujot uz sava vārda reģistrēt automašīnu, sieviete vēlējusies nodrošināties, ka pārdošanas gadījumā varēs atgūt parāda daļu.
Fiziski spēkrats atradies paziņas ģimenes īpašumā Daugmalē. Agija uzzinājusi, ka paziņa spēkratu pārdevis bez viņas piekrišanas, tādēļ vērsusies pēc palīdzības pie likumsargiem.
“Mašīna fiktīvi tika uzrakstīta uz mani. Cilvēks ir parādā naudu, ko negrib atgriezt. Tas bija iemesls, kāpēc auto bija uz mana vārda. Tā kā mašīna nebija braucamā stāvoklī, tā tika noņemta no uzskaites, atstāta paziņas pagalmā. Pagāja gads un nolēmu mašīnu dabūt atpakaļ, cilvēks uz kontaktu neiznāca, uzrakstīju iesniegumu policijā,” stāsta Teorētiskā mašīnas īpašniece Agija.
Par automašīnas pazušanu, Agija vērsusies pie likumsargiem. Viņu atbildē lasāms, ka Edgars mašīnu par 250 eiro pārdevis, tomēr krimināllietu neierosināšot.
Plašāk skaties sižetā.