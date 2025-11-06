Šāds skats vērojams ilgu laiku… Saeimas ārkārtas sēdē redzamā deputātu attieksme “izsit korķus” 0
No šī gada 1.-6.klašu skolēniem mācību laikā ir aizliegts izmantot mobilos telefonus. Tie tiek nodoti vai nu dežurantam vai nolikti dziļi somās – izslēgti. Tas tāpēc, lai bērni koncentrētos mācībām un īstajai dzīvei. Bet vai paši pieaugušie ir bez grēka? Vai mums telefoni netraucē ikdienas darbus veikt iespējami labi?
Pavērojot šodienas Saeimas sēdē notiekošo, rodas jautājums, cik daudzi no klātesošajiem sadzird Ministru prezidentes Evikas Siliņas teikto? Bet cik daudzi ir aizņemti ar savām lietām un… telefoniem!?
Paskatieties paši, piemēram, šo foto no trešdienas ārkārtas sēdes, ar ko sociālajos medijos dalījusies Evika Siliņa, klāt pievienojot tekstu: “Līdzās drošībai un aizsardzībai, nākamā gada budžeta prioritātes ir kvalitatīva izglītība, kas iet roku rokā ar ekonomisko attīstību, un atbalsts ģimenēm. Budžetā ir atrasts līdzsvars starp saprātīgu izdevumu samazinājumu un lietderīgiem ieguldījumiem drošākai nākotnei. Aicināju deputātus atbalstīt valsts budžeta likumprojektu pirmajā lasījumā”!
Telefoni daudziem šķiet aizraujošāki par Ministru prezidentes teikto, visticamāk, par “maz svarīgo” budžeta tēmu. Daudzi skatās arī datoros, iespējams, ka lasa plašāku informāciju saistībā ar aktuālajām tēmām. To nezinām.
Un cik daudzi skatās uz runātāju, ieklausās? Pēc fotogrāfijas izskatās, ka tādu, kas pa īstam sadzird, klāt ir pavisam maz.
Ieskatījāmies arī Saeimas kārtības rullī – tur nekas nav teikts par to, vai ir svarīgi klausīties tajā, kas tiek runāts, svarīgi ir ierasties.
Cilvēcīgi viss ir saprotami, telefoni patiešām aizņem nozīmīgu daļu no mūsu dzīves – tie ir saikne ar ģimeni, kolēģiem, draugiem utt. Bet tomēr – ja mēs maksājam deputātiem algas no valsts budžeta, gribētos, lai sēdēs ir cilvēki, kuri iedziļinās tēmās, par kurām tiek runāts. Tās taču mums ir svarīgas!
Būsim godīgi – lasot jebkādas ziņas telefona ekrānā, diezin vai iespējams koncentrēties uz vēl kādu informāciju. Un nē, augstāk pievienotajā fotogrāfijā nav fiksēts kāds izņēmuma brīdis. Šāds skats zālē vērojams ilgu laiku. Vērotāju prātā tas tiešām nedaudz “izsit korķus”.