Dzīve bez krūštura – modes kliedziens vai nevajadzīgs risks veselībai? Speciālistiem ir atbilde

7. novembris 2025
Dzīve bez krūštura šobrīd ir modē. Bet vai tas tiešām ir veselīgi? Ortopēdiskais ķirurgs un sporta medicīnas speciālists skaidro, kādi ir medicīniskie ieguvumi un riski.

Krūšturis – daudzām modes aksesuārs, citām – lieka pagātnes relikvija. Kopš 2020. gada, kad sākās Covid – 19, staigāšana bez krūštura kļuvusi ļoti aktuāla. Arvien vairāk sieviešu apzināti atsakās no tā – komforta dēļ vai vienkārši tāpēc, ka tā jūtas ērtāk. Bet kā tas ietekmē ķermeni?

Ortopēdiskais ķirurgs un sporta medicīnas speciālists seko līdzi šīm debatēm un vēlas atklāt patiesību, kura paslēpta aiz daudziem mītiem. Tātad – vai krūštura nevalkāšana ir veselīga vai riskanta? Ko rāda pētījumi?

1. Vai krūtis ātrāk noslīd bez krūštura?

Bieži vien sievietes valkā krūšturi, lai izvairītos no krūšu noslīdēšanas. Taču gravitāciju nav iespējams apiet – neatkarīgi no krūštura valkāšanas vai nevalkāšanas.

Pētījumi, piemēram, franču sporta ārsta ilgtermiņa izpēte, liecina, ka pastāvīga krūštura nevalkāšana jaunām sievietēm var pat veicināt saistaudu nostiprināšanos. Bez ārēja atbalsta muskuļi un saistaudi “trenējas” – līdzīgi kā tas notiek ar citām ķermeņa daļām.

Tomēr tas neattiecas uz visām sievietēm. Sievietēm ar ļoti lielām krūtīm vai vājiem saistaudiem – piemēram, pēc grūtniecības vai ģenētiskas noslieces dēļ – krūštura nevalkāšana var radīt diskomfortu. Šādās situācijās krūšturis palīdz mazināt spriedzi mugurā, plecos un kaklā.

