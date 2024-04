Foto-Fotolia

Lieliskas un ne tik lieliskas idejas izjokošanai 1. aprīlī mājās, skolā, darbā







Mājās vai ar draugiem

• Nosmērē ziepes ar caurspīdīgu nagu laku, tad tās neputosies.

• Ja izdevies pamosties agrāk par citiem, samaini mājinieku čības, paslēp vienu zeķīti, piešuj segu palagam utt.

• Ja neesi pārāk slinks, lai veiktu sagatavošanās darbus, vēlā vakarā ar tievu, viegli saraujamu pavedienu aizšuj mājinieku apģērbā piedurknes, bikšu staras vai kaklus.

• Aizmigušā seju var izgreznot ar zobu pastu, kečupu vai citu ātri nomazgājamu smēru.

• Izspied zobu pastu un ar šļirci aizpildi tūbiņu ar pienu, krējumu vai majonēzi.

• Krāna sadalītāju nokrāso ar šķidru krāsu, tad no krāna sāks tecēt krāsains ūdens.

• Zem tualetes poda sēdekļa paliec sausus makaronus. Ja kāds apsēdīsies, izklausīsies, ka pods saplīst.

• Veic dažādas manipulācijas ar kosmētiku. Piemēram, nomaini sejas krēmu pret sviestu.

• Tradicionāli virtuvē var samainīt cukuru ar sāli, pievienot kafijai piparus – tāds dzēriens 1. aprīļa rītā būs īpaši uzmundrinošs. No skāba krējuma un konservētu persiku pusītēm var pagatavot “omleti”, bet sulas vietā pasniegt želeju.

• Piedāvā apelsīnu sulu. Tās vietā pasniedz apelsīnu krāsas pienu. Lai tādu iegūtu, pievieno pienam pārtikas krāsvielu.

• Palūdz atnest no ledusskapja pienu. Bērns būs ļoti pārsteigts, kad ieraudzīs olas, kurās uzzīmētas smieklīgas sejiņas. Augļiem un dārzeņiem arī var piešķirt savdabīgu izskatu.

• Lai padarītu rīta mazgāšanos jautrāku, apkaisi bērnu zobu suku ar sāli. Tikai nepārspīlē.

• Zobu pastas izspiešanas vietu aizlīmē ar caurspīdīgo plēvīti.

• Kamēr bērni guļ, izņem mantas no skapja, un to vietā saliec ar hēliju pildītus balonus. Kad bērns atvērs durvis, baloni izspurgs kā tādi tauriņi.

• Kausētam sieram pievieno sasmalcinātu ķiploku un maltos piparus. Saviļā bumbiņas un bagātīgi apkaisi ar kokosriekstu skaidiņām. Savdabīgā deserta garša garantē pārsteigumu.

• Smieklu dienā pastkastē ievieto vēstuli no komunālo pakalpojumu sniedzēja. Vēstulē norādi, ka tuvākajā nākotnē uz mājas jumta tiks stiprināts jauns kabelis, un no jumta var krist betona fragmenti. Lai aizsargātu logus, iesaki tos aizlīmēt. Ja tam notic, neļauj aizlīmēt pārāk daudz.

• Noskenē kādu senu rēķinu un, izmantojot grafisko redaktoru, nomaini svarīgo informāciju uz fantastiskiem skaitļiem. Pēc tam izdrukā jauno rēķinu un atjautīgā veidā nodod tam ģimenes loceklim, kurš apmaksā tāda veida rēķinus.

• Kamēr neviens nav mājās, nomaini atslēgas un sarunā kādu paziņu, kurš izbrīnītajam pārnācējam atvērs durvis un paskaidros, ka viņš šo dzīvokli ir nopircis un neko nezina par atstātajām mantām.

• Pasniedz kolu ar īpašu ledu – sasaldētām Mentos konfektēm iekšpusē. Kad ledus izkusīs, konfektes reaģēs ar dzērienu un varēs vērot strūklaku.

• Zem džempera vai T-krekla paslēp diegu spolīti un ar adatu izvelc pavediena galu ārpusē. Palūdz kādam noņemt pavedienu.

• Rīkojies, lai uz mājinieka galvas vai muguras pēkšņi uzrodas prusaks vai zirneklis (no rotaļlietu veikala).

• Sabāz apavos vati vai avīzes, tādējādi samazinot par vienu vai pat diviem izmēriem.

• Visus priekšmetus uz galda sasaisti ar smalku diegu. Tādējādi viens ņemtais objekts pavilks sev līdzi vilcieniņā citus.

• Iepriekš sagādā mākslīgo matu šķipsnu, kas atbilst potenciālā upura matu krāsai. Izvēlies īsto brīdi, paņem lielās šķēres, pieej upurim no aizmugures, skaļi noklikšķini šķērēs un nomet matus uz grīdas.

• Nosūti upurim elegantu puķu pušķi ar anonīmu zīmīti, kurā norādīts tikšanās laiks un vieta, kā arī lūgums paņemt līdzi šo pušķi. Uz tikšanos ierodas nepazīstams vīrietis ar pavadoni, kurai viņš svinīgi pasniedz pušķi, iepriekš to paņēmis no apstulbušā upura rokām, un neaizmirstot viņai daiļrunīgi pateikties.

• Nopērc tādu pašu telefona korpusu kāds ir upurim. Kādā brīdī palūdz viņa tālruni, lai piezvanītu. Nemanot aizstāj to ar tukšo korpusu un turpini tēlot sarunu. Saruna pārvēršas niknā strīdā. Kad tālruņa īpašnieks tam pievērš uzmanību, ar visu spēku triec telefonu pret asfaltu vai tuvāko sienu.

Galvenais noteikums – lai ko tu darītu, tam jābūt lieliskam iemeslam visiem kopā uzjautrināties, nevis pasmieties par kādu.

Skolā

• Sagatavo lapas ar dažādiem uzrakstiem un izlīmē skolā. Derēs paziņojumi par remontu, ūdens trūkumu vai nodarbību atcelšanu.

• Izvēlies klasesbiedru, kam ir ietilpīga mugursoma ar daudzām kabatām. Ja rodas izdevība, paslēp vienā no kabatām ķieģeli vai lielu akmeni.

• Pie klasesbiedru mugurām nemanāmi piestiprini zīmītes ar dažādiem uzrakstiem.

• Piedāvā uzcienāt ar pirms tam pa kluso sakratītu gāzēta dzēriena pudeli.

• Skolotāju var izjokot, pasakot, ka viņu pie sevis izsaucis direktors.

• Palaid pa klasi zīmīti “uz lampas uzvilkta zeķe”. Klasesbiedri viens pēc otra pacels skatu uz griestiem, arī skolotāja to droši vien pamanīs, bet nesapratīs, kas notiek.

• Kartona kastei noņem apakšējo daļu. Kasti noliec uz skapja tā, lai apakšdaļa būtu cieši nosegta, tad piepildi kasti ar konfeti un nosedz augšējo daļu. Lai kaste piesaistītu skolotāja uzmanību, uz sāniem pieliec uzlīmi ar kādu spilgtu uzrakstu. Kad skolotāja to pamanīs, noteikti mēģinās nocelt vai uzdos to izdarīt kādam skolēnam. Jebkurā gadījumā ņēmējs tiks apbērts ar konfeti.

• Lai izjokotu pasniedzēju augstskolā, auditorijā viens pēc otra ielūkojas vairāki pasniedzējam nepazīstami pusapģērbti vīrieši. Viņi jautā kādai no studentēm, vai no rīta nav atstājuši pie viņas savu apģērbu. Meitene izvelk no somas un atdod – kreklus, apakšbikses utt.

Darbā

• Vienkāršākā izjokošana ir aizlīmēt datora optisko peli ar līmlenti. Kolēģis nesapratīs, kāpēc tā nedarbojas. Uz līmlentes var uzrakstīt vai uzzīmēt ko jautru: “Būšu pēc pusdienām, tava mazā pelīte”.

• Paslēp peli, atstājot zīmīti ar attēlotām pēdām un vārdus: “Nemeklē mani, aizgāju pie rūpīgāka papuča.”

• Pie kolēģa galda ar līmlenti pielīmē visu, kas uz tā atrodas – pildspalvas, zīmuļi, tastatūra, klēpjdators, pele, tālrunis utt.

• Izrotā kolēģa darba vietu ar līmlapiņām, daudziem vienādiem suvenīriem utt.

• Smieklu sprādzienu birojā garantē līdzjutēja taures signāls zem kolēģa krēsla.

• Ja tev rodas iespēja nemanīti piekļūt kolēģa datoram, sociālajā tīklā nomaini viņa dzimšanas dienu uz 1. aprīli un pēc tam vēro reakciju uz daudzajiem apsveikumiem.

• Nomaini kolēģa datora darba virsmas attēlu uz tādu, kas sastāv no daudziem kursora attēliem vai tādu, kas liek domāt, ka dators bojāts.

• Atnes uz darbu gardu pīrādziņu vai saldumu kasti ar uzrakstu par 1. aprīli. Saki, ka tu pašlaik nevēlies tos pagaršot un cienā pārējos. Visticamāk, neviens šiem gardumiem nepieskarsies, jo centīsies uzminēt, ko esi ar tiem izdarījis.

• Uz ziņojumu dēļa novieto rīkojumu par atvaļinājuma grafika maiņu vai to, ka par katru privātu e-pasta sūtījumu darbalaikā būs jāmaksā sods.

• Nosūti iesniegumu par pabalsta 10 algu apmērā pieprasīšanu saistībā ar piecīšu piedzimšanu, lidojumu uz Venēru, citplanētiešu ierašanos ciemos utt.. Viss atkarīgs no tava iztēles lidojuma.

• Samaini uzrakstus uz kabinetiem.

• Savāc nevajadzīgus dokumentus, ieliec mapē, uzlīmē uzrakstu “pilnīgi slepeni” un novieto kaut kur koridorā vai tualetē.

Izvēloties izjokošanas veidu, noteikti ņem vērā attiecības ar kolēģiem.

Turklāt joks nedrīkst traucēt normālu darba dienas gaitu.

Sabiedriskās vietās

• Mazu privāto veikaliņu iekārtot padomju stilā – ar piramīdās sakrautām konservu bundžām u.tml. un vērot ienācēju reakciju.

• Sabiedriskajā transportā pēkšņi nokliedzies: “Dinozauri!” vai “Skat, lauva!”.

• Mazgājamā pulvera ēšanu vari sarīkot darbā vai pat sabiedriskā transportā. Tukšā pulvera iepakojumā ievieto ko ēdamu, kas pēc krāsas un konsistences atgādina pulveri. Pareizajā laikā un vietā paņem kastīti, karoti un apbrīno citu reakciju.

Joku zvani un īsziņas

Vērts atgādināt, ka izjokošanai nevajadzētu būt aizvainojošai un aizskart cilvēku. Notiekošajam jāšķiet smieklīgam ne tikai tam, kurš joko. Galvenais ir uzjautrināt otru cilvēku, nevis šokēt viņu vai pat novest histērijā. Tādas frāzes kā: „jums zvana no morga,” „jūsu radinieks ir reanimācijā,” „vilciens noskrēja no sliedēm” lietot nevajadzētu.

Idejas par zvaniem un īsziņām:

• Jums raksta tīkla operators. Ja tūlīt nenosūtīsiet īsziņu savai mīļotajai, mēs jūs atvienosim.

• Paldies par pasūtījumu. Vibrators tiks jums piegādāts šodien plkst. 14:00 darba biroja adresē. Kā jūs pieprasījāt, bez iepakojuma. Ar cieņu, seksa veikals “Nokrāsas”.

• Cienījamais abonent! Mums ir sliktas ziņas: jūsu SIM karte ir bloķēta, numurs atslēgts, līgums atcelts.

• Jūsu rēķins par zvanu uz pakalpojumu “Sekss pa telefonu” ir 500 eiro. Lūdzam steidzami to apmaksāt, citādi rēķins tiks nosūtīts uz jūsu darbavietas e-pastu.

• Cienījamais abonent, mēs esam pieskaitījuši rēķinam 20 eiro par telefona uzlādi naktī. Ar cieņu, tīkla operators.

• Zvani uz nejauši izvēlētu numuru un lūdz pie telefona, piemēram, Jāni Bērziņu. Protams, atbilde ir, ka Jāņa Bērziņa šeit nav un nekad nav bijis. Pēc kāda laika zvana nākamais runātājs un atkal steidzami lūdz pie tālruņa Jāni Bērziņu. Tad trešais, ceturtais un tā tālāk. Pēdējais zvanītājs uz šo numuru saka: „Labdien, te Jānis Bērziņš. Vai man kāds zvanīja?”

• Zvani pazīstamiem precētiem vīriešiem un piedāvā apdrošināšanu pret laulības šķiršanu un sievas neuzticību. Pirmos trīs mēnešus nodrošina vietā citu sievu utt.

• Zvani draugam no nepazīstama tālruņa numura: “Labdien, vai jums ir vajadzīgs runājošs zirgs? Tikai nenolieciet klausuli, jūs nevarat iedomāties, cik grūti ir sastādīt numuru ar pakavu!”

• Savā mobilajā tālrunī ieslēdz zvanu pāradresāciju uz jebkuru citu numuru – piemēram, valsts aģentūrām, frizieri, pirti vai viesnīcu. Tava sveiciena vietā draugi dzirdēs nepazīstamu balsi, kas nosauks kādu firmu.

• Piezvani kādam un lūdz 10 minūtes neatbildēt uz zvaniem, jo telefona līniju labo montieris un saruna var viņam radīt elektrotraumu. Pēc dažām minūtēm piezvani uz to pašu numuru, un, ja savienojums notiek, izdves sirdi plosošas vaimanas.

• Piezvani uz auto mazgātuvi un pavaicā, vai pie viņiem pirms izstādes var nomazgāt 12 zirgus. Ja īpašnieks sāk prātot par spiediena samazināšanas iespējām šļaukā, joks ir izdevies.

Svarīgi – izjokošanai būtu jāuzlabo garastāvoklis visiem un jāatstāj patīkamas atmiņas. Tie var būt spilgti iespaidi, taču ne jau stress un vilšanās. Atceries, ka ne visi cilvēki vienādi uztver jokus un izjokošanu.