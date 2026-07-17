Viņu zina teju visi… Mirusi vēl viena leģendārās filmas “Viens pats mājās 2” zvaigzne 0
Īru aktrise Brenda Frikere, kura saņēma “Oskara” balvu par lomu 1989. gada filmā “Mana kreisā kāja” un atveidoja baložu dāmu kulta filmā “Viens pats mājās 2”, mirusi 81 gada vecumā, vēsta BBC.
Aktrises aģents Fils Belfīlds sēru paziņojumā norādīja: “Mēs vairs nekad neredzēsim nevienu viņai līdzīgu, un bez viņas pasaule ir kļuvusi tukšāka.”
Viņš piebilda: “Man bija tas gods viņu pazīt, mīlēt un ar viņu strādāt. Viņa vienmēr ieņems īpašu vietu manā sirdī, kā arī tik daudzu kino un televīzijas fanu sirdīs visā pasaulē.”
ASV vēstnieks Īrijā Edvards Volšs sociālajos tīklos izteica līdzjūtību, nosaucot Frikeri par “Īrijas kino milzi un slavējot viņas neizmirstamo sniegumu filmā “Mana kreisā kāja”.
Šī gada sākumā Dublinas mērs Rejs Makadams ierosināja piešķirt viņai Dublinas goda pilsones statusu, raksturojot aktrisi kā vienu no Dublinas izcilākajām kultūras personībām.
“Viņas darbu raksturoja godīgums, dziļums un reta spēja vienā elpas vilcienā apvienot sirsnību ar stingrību,” piebilda mērs.
Irish actor Brenda Fricker has passed away aged 81.
She was best known for her Oscar-winning role in ‘My Left Foot’ and for playing the Central Park pigeon lady in ‘Home Alone 2.’ pic.twitter.com/CuqRhGO8Ag
— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2026