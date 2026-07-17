Foto: Unsplash.com

Viņu zina teju visi… Mirusi vēl viena leģendārās filmas “Viens pats mājās 2” zvaigzne 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:57, 17. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Īru aktrise Brenda Frikere, kura saņēma “Oskara” balvu par lomu 1989. gada filmā “Mana kreisā kāja” un atveidoja baložu dāmu kulta filmā “Viens pats mājās 2”, mirusi 81 gada vecumā, vēsta BBC.

Kokteilis
7 lietas, ko piektdienās nevajadzētu darīt, ja negribi piesaukt sev nelaimi 1
TV24
Šobrīd vāc parakstus petīcijai Krievijā, lai Putinu apveltītu ar ārkārtas pilnvarām un Baltiju pasludinātu par “Krievijas suverenitātes” zonu
Kokteilis
“Smalks pāris kā no kino!” Kulbergs ar kundzi viesojas Parīzē, un pēc bilžu publicēšanas visi runā tikai par vienu pamanītu faktu 75
Lasīt citas ziņas

Aktrises aģents Fils Belfīlds sēru paziņojumā norādīja: “Mēs vairs nekad neredzēsim nevienu viņai līdzīgu, un bez viņas pasaule ir kļuvusi tukšāka.”

Viņš piebilda: “Man bija tas gods viņu pazīt, mīlēt un ar viņu strādāt. Viņa vienmēr ieņems īpašu vietu manā sirdī, kā arī tik daudzu kino un televīzijas fanu sirdīs visā pasaulē.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Lietuvā vairākas iestādes saņēmušas draudu vēstules – tajās ziņots par ēkās ievietotām sprāgstvielām
“Iespējams ir jebkas!” Kulbergs sniedzis interviju slavenam ārzemju medijam par Krievijas plānotajām provokācijām
Kokteilis
Magone smaga lēmuma priekšā: “Katram pienāk tāda eksāmenu diena un krustceles…”

ASV vēstnieks Īrijā Edvards Volšs sociālajos tīklos izteica līdzjūtību, nosaucot Frikeri par “Īrijas kino milzi un slavējot viņas neizmirstamo sniegumu filmā “Mana kreisā kāja”.

Šī gada sākumā Dublinas mērs Rejs Makadams ierosināja piešķirt viņai Dublinas goda pilsones statusu, raksturojot aktrisi kā vienu no Dublinas izcilākajām kultūras personībām.

“Viņas darbu raksturoja godīgums, dziļums un reta spēja vienā elpas vilcienā apvienot sirsnību ar stingrību,” piebilda mērs.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
911 audioieraksti atklāj, ar kādām problēmām pirms nāves saskārās “Viens pats mājās” zvaigzne Ketrina O’Hara
Kokteilis
Vai zināji? 7 interesanti fakti, kas liks tev skatīties “Viens pats mājās” ar citām acīm
Kokteilis
Viena no populārākajām Ziemassvētku filmām, bet kabatā graši. Cik par “Viens pats mājās” Kevina lomas attēlošanu saņēma Makolijs Kalkins?