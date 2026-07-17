TV šovu zvaigzne Magone Liedeskalna

Magone smaga lēmuma priekšā: “Katram pienāk tāda eksāmenu diena un krustceles…” 0

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kokteilis.lv
16:25, 17. jūlijs 2026
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360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” dzejniece Magone Liedeskalna ciemojās pie sen neredzētās draudzenes Evitas Priekulē, atklājot, ka nopietni apsver iespēju pārdot savu lauku māju. Viņa atzīst, ka dzīvē pienāk brīdis, kad jāpieņem sarežģīti lēmumi.

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“Katram pienāk tāda eksāmenu diena un krustceles, kad saproti – ar veco taktiku vairs nepietiek,” saka Magone.

Viņa stāsta, ka ikdienā apvieno vairākas nodarbošanās – filmējas šovā, vada pasākumus, raksta apsveikumus un dzeju, uzstājas koncertos kopā ar Ainaru Bumbieri, kā arī rūpējas par saimniecību, dārzu, ārstniecības augiem un mājdzīvniekiem. Tomēr, neskatoties uz lielo darba apjomu, viņai arvien biežāk rodas sajūta, ka ieguldītais netiek pienācīgi novērtēts.

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Viens no sāpīgākajiem lēmumiem saistīts ar mājdzīvniekiem. Ja pārcelšanās uz pilsētu patiešām notiks, Magonei, visticamāk, nāksies meklēt jaunas mājas arī saviem suņiem. Viņa neslēpj, ka tas būs emocionāli grūti, jo dzīvnieki ir bērnu mīluļi, tomēr pilsētas dzīve un biežie izbraukumi darbu dēļ šādu ikdienu padarītu sarežģītu.

Tikmēr Evita mudina draudzeni rūpīgi izvērtēt ieguvumus un zaudējumus, atgādinot, ka pārcelšanās uz pilsētu nozīmēs arī lielākus izdevumus. Sarunas noslēgumā viņa pat piedāvā Magonei nākotnē iegādāties kopīgu īpašumu un attīstīt tajā kādu kopīgu projektu, piemēram, kafejnīcu.

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