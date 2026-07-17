Kašķis pa visu Latviju bija, bet vai kāds šo situāciju vispār cenšas šobrīd atrisināt? Augulis norāda uz vilcināšanos 0
Pēc kiberincidenta, kas skāra Latvijas valsts mežus, šobrīd svarīgākais esot nevis steigā meklēt vainīgos, bet saprast, kas tieši noticis, kā sistēma tikusi ietekmēta un vai nākotnē iespējams novērst līdzīgas situācijas. Tā TV24 raidījumā “Ziņu top” norādīja zemkopības ministrs Uldis Augulis.
Viņš uzsver, ka vispirms nepieciešams audits. Jāizvērtē, kas un kādā veidā izdarīts, kā sistēma darbojusies un vai pēc incidenta tā ir pietiekami droša turpmākai lietošanai. Šim procesam, pēc ministra domām, būtu jāpiesaista speciālisti, kuri saprot konkrēto sistēmu un kiberdrošības riskus.
Runājot par kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, Augulis atklāja, ka viņu ir uzrunājis. Ministrs norādīja, ka, viņaprāt, situācijās, kad cilvēks spēj ātri saprast notikušo un norādīt uz iespējamām ievainojamībām, valsts iestādēm būtu jādomā par sadarbību, nevis par cilvēka atstumšanu.
Augulis pauda neizpratni par to, ka Strazdiņš šajā situācijā nonācis līdz kriminālprocesam. Viņa ieskatā prātīgāk būtu bijis ekspertam pajautāt un lūgt skaidrojumu, nevis uzreiz virzīties kriminālprocesa virzienā.
Ministrs arī pieļāva, ka līdzīgās situācijās uz jautājumiem varētu tikt aicināts arī viņš pats, taču uzsvēra, ka valstij būtu vairāk jāuzticas sabiedrībai un jābūt cilvēcīgākai pret tiem, kuri vēlas palīdzēt.
Pēc Auguļa domām, šādos gadījumos nevajadzētu apslāpēt sabiedrības vēlmi iesaistīties, palīdzēt un norādīt uz problēmām. Tieši pretēji – ja ir cilvēki, kuri spēj ātri saprast, kas noticis un kas nākotnē jāstiprina, viņus būtu vērts piesaistīt risinājumu meklēšanai.
Ministrs atgādināja, ka Latvijas valsts meži sadarbībā ar CERT.LV izvērtēja kibernozieguma apstākļus un strādāja pie sistēmu atjaunošanas. Tomēr viņš uzskata, ka sabiedrības un neatkarīgu speciālistu potenciāls šajā procesā ne vienmēr tiek izmantots pietiekami.
Augulis norādīja, ka Latvijā nav tik daudz cilvēku ar pieredzi, kuri varētu kvalitatīvi izvērtēt šādus incidentus un palīdzēt auditā. Tāpēc sadarbība ar tādiem speciālistiem kā Strazdiņš, viņaprāt, būtu apsverama arī turpmāk.
Viņš uzsvēra, ka galvenais mērķis ir saprast, kas jādara, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos. Tas nozīmē ne tikai seku likvidēšanu, bet arī sistēmu stiprināšanu, vājāko vietu identificēšanu un gatavību nākamajiem kiberdrošības izaicinājumiem.