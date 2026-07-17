Slaidiņš: Problēmas nav klozetpodu vākos, bet tikai un vienīgi cilvēku galvās 0
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš sarunu festivālā “LAPMA” par kara informatīvo telpu skaidroja, ka mūsdienās cilvēkiem ir pieejams milzīgs informācijas daudzums, taču galvenais izaicinājums ir iemācīties to izvērtēt.
Runājot par sociālajiem tīkliem, īpaši Facebook, Slaidiņš norādīja, ka tur iespējams atrast ļoti dažādu saturu: “Tā ir viena liela miskaste, kur var atrast dajebko.”
Viņš uzsvēra, ka internetā iespējams sastapt arī dažādus analītiķus, kuri komentē Krievijas un Ukrainas karu no Krievijas skatpunkta, taču katram cilvēkam pašam jāiemācās izvērtēt redzēto.
Pēc Slaidiņa domām, informācijas ietekme īpaši skar nevis pārliecinātus Krievijas atbalstītājus, bet cilvēkus, kuri ieņem neitrālu pozīciju un vēl tikai veido savu viedokli: “Tā ir tava domāšana, tas ir tavs lēmums – ko tu skatīsies, kāpēc tu to skaties un kādus secinājumus izdarīsi.”
Viņš norādīja, ka pats informāciju pārbauda, nepaļaujoties tikai uz viena cilvēka stāstīto: “Es vienmēr smejos – viņš Ukrainā nekad nav bijis, viņš rāda Krievijas kartes un ļoti pārliecinoši stāsta par Krievijas panākumiem.”
Būtiskākā problēma bieži vien nav tikai pašā informācijā, bet tajā, cik pārliecinoši tā tiek pasniegta: “Problēmas nav klozetpodu vākos, bet tikai un vienīgi cilvēku galvās!”