Siguldas zoo ziemā
Siguldas zoo ziemā
FOTO: Elīna Joniņa

“Ar dziļām skumjām paziņojam…” Siguldas zooloģisko dārzu skāris vārdos neaprakstāms zaudējums 0

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LA.LV
16:07, 17. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Daudzu ģimeņu iecienīto Siguldas zooloģisko dārzu šodien piemeklējis smags zaudējums. Kā zoodārza pārstāvji paziņojuši sociālajā tīklā “Facebook”, dzemdību komplikāciju dēļ mūžībā devusies zebras ķēve Vera, kā arī viņas jaundzimušais mazulis.

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Vera kopā ar ērzeli Faareesu bija paši pirmie Siguldas Zoo iemītnieki. Gadu gaitā viņa bija kļuvusi par vienu no zoodārza atpazīstamākajiem simboliem un apmeklētāju mīlulēm.

Siguldas ZOO raksta: “Ar dziļām skumjām paziņojam, ka šodien esam zaudējuši mūsu zebras ķēvi Veru. Vera kopā ar ērzeli Faareesu bija pirmie Siguldas Zoo iemītnieki un daudzus bija zoodārza sejas.

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Diemžēl dzemdību laikā radās smagas komplikācijas. Neskatoties uz mūsu komandas un veterinārārstu pūlēm, mazuli glābt neizdevās. Arī Veras stāvoklis strauji pasliktinājās, un, lai pasargātu viņu no turpmākām ciešanām, tika pieņemts smagākais, bet humānākais lēmums – veikt eitanāziju.

Šādas dienas ir vienas no grūtākajām ikvienam, kurš strādā zoodārzā. Mūsu dzīvnieki nav tikai zoodārza iemītnieki – viņi ir daļa no mūsu ikdienas un ģimenes. Veras zaudējums ir sāpīgs visai mūsu komandai.

Paldies visiem, kuri gadu gaitā Veru iemīļoja un glabās viņu siltās atmiņās.

Mēs arī šajā smagajā brīdī vēlamies pateikties mūsu veterinārārstiem un darbiniekiem, kuri darīja visu iespējamo, lai glābtu gan māti, gan mazuli.

Vera, Tu vienmēr paliksi daļa no Siguldas Zoo stāsta.”

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