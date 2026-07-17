Foto: IMAGO/SNA/Scanpix

Tāds kritums nav bijis četrus gadus: Putins noteikti ir sašutis 0

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LA.LV
14:21, 17. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Vladimira Putina darba novērtējums Krievijā nedēļas laikā samazinājies par pieciem procentpunktiem. Tas ir straujākais kritums kopš 2022. gada rudens, liecina Kremļa aprindām pietuvinātā fonda “Sabiedriskā doma” dati, vēsta “Dialog.ua”.

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Putina darbību pozitīvi novērtējuši 66% aptaujāto, kamēr nedēļu iepriekš šis rādītājs bija 71%. Tas ir zemākais līmenis kopš pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu.

Vienlaikus negatīvo vērtējumu īpatsvars pieaudzis līdz 16%, kas arī ir augstākais rādītājs šajā periodā.

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Samazinājies arī uzticības līmenis Kremļa vadītājam – no 69% līdz 67%, savukārt neuzticēšanās pieaugusi līdz 20%.

Arī valsts socioloģijas centrs VCIOM jau trešo nedēļu pēc kārtas fiksējis Putina reitingu kritumu. Pēc tā datiem, Putina darba apstiprinājums ir 65,1%, bet uzticības līmenis – 71%, kas arī ir viens no zemākajiem rādītājiem kopš kara sākuma.

Fonds “Sabiedriskā doma” fiksējis arī valdības darba vērtējuma pasliktināšanos. Ministru kabineta darbu pozitīvi novērtējuši 41% aptaujāto, bet premjera Mihaila Mišustina darbību – 49%.

Saskaņā ar pētījumu galvenā nedēļas tēma, ko Krievijas iedzīvotāji minējuši jau otro reizi pēc kārtas, ir degvielas deficīts – to nosaukuši 19% respondentu. Tālāk seko karš pret Ukrainu ar 18% un Krievijas teritorijas apšaudes ar 14%.

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