7 lietas, ko piektdienās nevajadzētu darīt, ja negribi piesaukt sev nelaimi 1
Katrai nedēļas dienai tautas ticējumos piedēvētas savas īpašības un ieteikumi. Piektdiena kopumā tiek uzskatīta par labvēlīgu dienu – tajā varot veidot jaunus kontaktus un risināt svarīgus jautājumus.
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Tomēr senie ticējumi vēsta arī par darbiem, no kuriem šajā dienā labāk izvairīties. Jāuzsver, ka šie ir tautas ticējumi un tradīcijas, nevis zinātniski pierādīti fakti.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.