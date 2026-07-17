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7 lietas, ko piektdienās nevajadzētu darīt, ja negribi piesaukt sev nelaimi 1

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LA.LV
8:15, 17. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Katrai nedēļas dienai tautas ticējumos piedēvētas savas īpašības un ieteikumi. Piektdiena kopumā tiek uzskatīta par labvēlīgu dienu – tajā varot veidot jaunus kontaktus un risināt svarīgus jautājumus.

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Tomēr senie ticējumi vēsta arī par darbiem, no kuriem šajā dienā labāk izvairīties. Jāuzsver, ka šie ir tautas ticējumi un tradīcijas, nevis zinātniski pierādīti fakti.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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