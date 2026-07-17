FOTO. “Tik ilgi gaidīju… Klusēju, jo baidījos!” Elīna Didrihsone publicē video ar puncīti. Vai viņa ir otrā bērniņa gaidībās? 1
Uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone sociālajā tīklā “Instagram” publicējusi foto un video, kur redzams neliels vēderiņš, liekot faniem uzreiz domāt, ka ir otrā bērniņa gaidībās. Tomēr iemesls ķermeņa aprišu izmaiņām izrādās pavisam cits.
“Tik ilgi gaidīju… Klusēju, jo baidījos. Mans brīnums – atbildēta lūgšana,” video paraksta Elīna, liekot noprast, ka kāds var domāt, ka vēders nav īsts.
Tomēr nākamajā video influencere raksta: “Tik nesaceries, tās ir ilgi gaidītās “sieviešu dienas”, kuras gulēja 1,5 gadu. Es visu laiku vainoju svaru.. jo ārsts teica, ka man nebūs – varu par necerēt.. kamēr nebūs +5kg.. varbūt arī šis būs tikai uz vienu reizi, bet es esmu uz pareizā ceļa.”
Elīna, kura publiski nekad nav slēpusi, ka ļoti vēlas vēl vienu bērniņu, bet pēc dēla piedzimšanas palikt stāvoklī esot bijis izaicinoši.