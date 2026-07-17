FOTO. “Tik ilgi gaidīju… Klusēju, jo baidījos!” Elīna Didrihsone publicē video ar puncīti. Vai viņa ir otrā bērniņa gaidībās? 1

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
12:42, 17. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone sociālajā tīklā “Instagram” publicējusi foto un video, kur redzams neliels vēderiņš, liekot faniem uzreiz domāt, ka ir otrā bērniņa gaidībās. Tomēr iemesls ķermeņa aprišu izmaiņām izrādās pavisam cits.

Kokteilis
7 lietas, ko piektdienās nevajadzētu darīt, ja negribi piesaukt sev nelaimi 1
TV24
Šobrīd vāc parakstus petīcijai Krievijā, lai Putinu apveltītu ar ārkārtas pilnvarām un Baltiju pasludinātu par “Krievijas suverenitātes” zonu
Kokteilis
“Smalks pāris kā no kino!” Kulbergs ar kundzi viesojas Parīzē, un pēc bilžu publicēšanas visi runā tikai par vienu pamanītu faktu 75
Lasīt citas ziņas

“Tik ilgi gaidīju… Klusēju, jo baidījos. Mans brīnums – atbildēta lūgšana,” video paraksta Elīna, liekot noprast, ka kāds var domāt, ka vēders nav īsts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viņu zina teju visi… Mirusi vēl viena leģendārās filmas “Viens pats mājās 2” zvaigzne
Lietuvā vairākas iestādes saņēmušas draudu vēstules – tajās ziņots par ēkās ievietotām sprāgstvielām
“Iespējams ir jebkas!” Kulbergs sniedzis interviju slavenam ārzemju medijam par Krievijas plānotajām provokācijām

Tomēr nākamajā video influencere raksta: “Tik nesaceries, tās ir ilgi gaidītās “sieviešu dienas”, kuras gulēja 1,5 gadu. Es visu laiku vainoju svaru.. jo ārsts teica, ka man nebūs – varu par necerēt.. kamēr nebūs +5kg.. varbūt arī šis būs tikai uz vienu reizi, bet es esmu uz pareizā ceļa.”

Elīna, kura publiski nekad nav slēpusi, ka ļoti vēlas vēl vienu bērniņu, bet pēc dēla piedzimšanas palikt stāvoklī esot bijis izaicinoši.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Lolita Neimane nesen piedzīvojusi operāciju un nu pārvietojas ar kruķiem. Kas notika?
Kokteilis
VIDEO. Pēteris Apinis pārtrauc darbu TV24 un publicē atzīšanās video
Kokteilis
“Smalks pāris kā no kino!” Kulbergs ar kundzi viesojas Parīzē, un pēc bilžu publicēšanas visi runā tikai par vienu pamanītu faktu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.