“Ļoti nopietns signāls!” Abu Meri reaģē uz aizdomām par sarunātiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās 0
Jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztverti ļoti nopietni, vienlaikus bez pamatotas informācijas atturētos tos vispārināt vai runāt par sistēmisku kļūdu, aģentūrai LETA sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Likumsargi ceturtdien vēstīja, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS), Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) un Vidzemes slimnīcas amatpersonas, iespējams, vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. Tika arī norādīts, ka Eiropas Prokuratūra (EPPO) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir vienisprātis par eksistējošām sistemātiskām problēmām slimnīcu iepirkumos, jo iespējamā negodprātīgā rīcība līdz šim konstatēta vairākās slimnīcās dažādos Latvijas reģionos.
Abu Meri uzsvēra, ka Veselības ministrija (VM) sadarbosies ar tiesībsargājošajām institūcijām kriminālprocesos par slimnīcu iepirkumiem.
Ministrs atzīst, ka tas ir ļoti nopietns un veselības nozares reputācijai nepatīkams signāls. Pēc Eiropas Prokuratūras publiskajiem izteikumiem VM jau ir vērsusies pie attiecīgās iestādes un apliecinājusi gatavību sadarboties.
“Pašlaik detalizēta informācija par konkrētiem izmeklēšanas apstākļiem nav sniegta ne VM, ne kā kapitāldaļu turētājam, un es to saprotu un respektēju, jo tas ir izmeklēšanas procesā,” norāda Abu Meri.
Viņš uzsver, ka jebkuras šādas izmeklēšanas ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē, un tās jāvērtē, balstoties uz to secinājumiem, nevis pieņēmumiem. “Es bez pamatotas informācijas atturētos vispārināt vai runāt par sistēmisku kļūdu, taču vienlaikus jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztverti ļoti nopietni,” uzskata ministrs.
Viņš uzsvēra, ka konsekventi iestājas par atklātību, godprātību un caurspīdīgu pārvaldību veselības nozarē, uzsverot, ka VM ir nulles tolerance pret korupciju un jebkādu uzticētās varas ļaunprātīgu izmantošanu. Jebkuras aizdomas par prettiesisku rīcību ir jāizmeklē kompetentajām iestādēm, un atbildība jānosaka likumā paredzētajā kārtībā, norāda veselības ministrs.
Viņš atgādina, ka iepirkumu organizēšanas process Latvijā ir stingri regulēts tā, lai mazinātu politiskas ietekmes riskus. Lēmumus par iepirkumu prasībām, izvērtēšanu un piegādātāju izvēli pieņem konkrētas iepirkumu komisijas un atbildīgās amatpersonas, nevis politiķi.
“Esmu pārliecināts, ka gan VM, gan ārstniecības iestādes pilnībā sadarbojas un turpinās pilnvērtīgi sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm, sniedzot visu nepieciešamo informāciju,” sola ministrs.
Viņš uzskata, ka šobrīd ir svarīgi ļaut izmeklēšanai noritēt bez priekšlaicīgiem secinājumiem, lai varētu objektīvi izvērtēt visus apstākļus un tikai pēc tam pieņemt pamatotus secinājumus, ja tādi būs nepieciešami.
Kā ceturtdien vēstīja KNAB, noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3 679 964 eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.
Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Patlaban četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no kriminālprocesos iesaistītajām personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, pavēstīja KNAB.
Kriminālprocesus, kas saistīti ar Vidzemes slimnīcas un TOS rīkotajiem iepirkumiem, sāka EPPO uzreiz pēc tam, kad KNAB iegūtos materiālus par iespējamām pretlikumībām atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām nosūtīja izvērtēšanai prokuratūrai. Pēc lietu uzsākšanas EPPO nodeva tās izmeklēšanai KNAB.
Kriminālprocesu, kurā iesaistīta Vidzemes slimnīca, EPPO sāka 30. martā aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu.
Savukārt kriminālprocesu, kurā iesaistīta TOS, EPPO sāka 8. aprīlī par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Trešais no izmeklētajiem kriminālprocesiem ir saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu PSKUS. Šo kriminālprocesu KNAB sāka 9. aprīlī aizdomās par iespējamu prettiesiska labuma – apmaksāta mācību brauciena – pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījis iestādes darbinieks, kas nav valsts amatpersona.
KNAB izmeklēšanu šajā lietā veic sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru.
EPPO lietvedībā pašlaik ir vēl divi kriminālprocesi, savukārt KNAB lietvedībā – viens kriminālprocess, kas saistīti ar slimnīcu iepirkumiem. Starp šīm slimnīcām ir Liepājas Reģionālā slimnīca un Ogres rajona slimnīca. KNAB visos trīs kriminālprocesos turpina veikt pirmstiesas izmeklēšanu.
KNAB norāda, ka veselības aprūpes jomā, īpaši slimnīcu iepirkumos, korupcijas risks tiek uzskatīts par paaugstinātu vairāku faktoru dēļ. Iepirkumi bieži ir finansiāli apjomīgi un tehniski sarežģīti, konkurence tajos var būt ierobežota, savukārt starp ārstniecības iestādēm un piegādātājiem nereti veidojas ilgstoša sadarbība.
Tāpēc, KNAB ieskatā, būtu nepieciešams ne tikai standartizēt iepirkumu procedūras, bet arī nodrošināt iespējami lielāku iepirkumu procesu caurspīdīgumu, kā arī mazināt vienas personas ietekmi lēmumu pieņemšanā un ierobežot neformālu komunikāciju starp pasūtītājiem un piegādātājiem.
Turklāt jāņem vērā, ka nepietiekama interešu konfliktu pārvaldība un vājas iekšējās kontroles sistēmas ir vieni no biežākajiem korupcijas riska cēloņiem, līdz ar to institūcijām jāstiprina gan risku pārvaldība, gan korupcijas risku mehānismi, uzsver KNAB.
Papildus KNAB kā trauksmes cēlēju kontaktpunkts aicina gan ārstniecības iestāžu, gan citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus ziņot par iespējamām pretlikumībām darba vidē, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. To iespējams darīt vairākos veidos, tostarp tiešsaistes ziņošanas platformā vai tās mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB!”.
Vidzemes slimnīcas kapitāla 74,07% pieder Valmieras novada pašvaldībai, 25,03% – Valkas novada pašvaldībai, bet 0,9% – Rīgas Stradiņa universitātei. PSKUS un TOS īpašniece ir Latvijas valsts Veselības ministrijas personā.