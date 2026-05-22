"Arī Maskava vairs nav droša." Kremlis saņem sāpīgu signālu no Ukrainas

7:04, 22. maijs 2026
Ukraina pēdējās dienās īstenojusi vienu no apjomīgākajiem dronu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, demonstrējot spēju sasniegt mērķus dziļi aiz frontes līnijas un pārraut pretgaisa aizsardzības sistēmas ap Maskavu.

Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, masīvais uzbrukums sācies jau 16. maijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins ziņojis par 26 notriektiem droniem, tomēr vēlāk kļuvis skaidrs, ka tas bijis tikai sākums daudz plašākai operācijai. Ukraina dronus izmantojusi viļņveidīgi, pakāpeniski pārslogojot Krievijas aizsardzības sistēmas.

Tajā pašā dienā triecieni fiksēti arī Tatarstānā, kur mērķēts pa elektroapgādes infrastruktūras uzņēmumu, kā arī pa ķīmisko rūpnīcu Krasnodaras apgabalā.

17. maijā uzbrukumu intensitāte vēl pieaugusi. Ukraina ziņojusi par simtiem dronu un vairākiem triecieniem dažādās vietās, tostarp Kijivā un Harkivā, kamēr Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi par vairāk nekā 500 Ukrainas droniem. Vienlaikus apgalvots, ka visi mērķi esot notriekti.

Uzbrukumos izmantoti ne tikai klasiskie bezpilota lidaparāti, bet arī Ukrainas reaktīvie droni. Maskavas apgabalā trāpīts vairākiem augstas prioritātes objektiem — Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai, divām naftas sūknēšanas stacijām un militārajai rūpnīcai “Angstrem”, kas ražo pusvadītājus Krievijas militāri rūpnieciskajam kompleksam.

Tieši spēja sasniegt šādus objektus tiek uzskatīta par galveno Ukrainas panākumu. Uzbrukums apliecinājis, ka Ukrainas droni spējuši pārraut vairākas aizsardzības līnijas ap Krievijas galvaspilsētu.

Sociālajos medijos tikmēr izplatījušies video no Maskavas iedzīvotājiem, kuros dzirdami sprādzieni un redzama panika. Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brovdi jeb “Madjārs” publicējis arī attēlus ar droniem, uz kuriem redzami simboliski uzraksti par to, ka “Maskava nekad neguļ”.

Vienlaikus tiek uzsvērts, ka Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi Ukrainai būtu turpinājušies neatkarīgi no Ukrainas triecieniem Maskavai. Tomēr pēdējie notikumi skaidri parādot — karš arvien vairāk sasniedz arī Krievijas iekšieni, un Maskava vairs nevar justies pilnībā neaizskarama.

