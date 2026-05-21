Ķīnieši jau 11 gadus vazā vectētiņu aiz deguna: par Putina "zvaigžņu stundu" smejas pat Krievijā
Krievijā labi zināmais jurists un blogeris Iļja Remeslo, kurš vēl nesen strādāja Kremļa labā, kritizējis Putina vizītes rezultātus Ķīnā. Pēc viņa teiktā, Pekina jau 11 gadus nesniedz Maskavai galīgo atbildi par gāzes vadu “Sila Sibiri 2”, savukārt Kremlis turpina saukt rezultātu trūkumu par progresu.
“Ar “Sila Sibiri 2” ķīnieši jau 11 gadus vazā vectētiņu aiz deguna, bet vectētiņš – Krievijas elektorātu. Šis projekts Kremlim ir ļoti nozīmīgs, taču nepietiek drosmes atzīt: progresa nav un nebūs. Tāpēc tagad, kā parasti, caur “purgas dzinēju” [red. – Dmitriju Peskovu] mēģina veikt krīzes menedžmentu,” viņš raksta.
Kā raksta Dialog.ua, par iemeslu šādai reakcijai kļuva Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova paziņojums Krievijas medijiem – viņš apgalvoja, ka saistībā ar “Sila Sibiri 2” it kā esot “panākts progress”, taču pie vienošanās galīgās noslēgšanas puses vēl neesot nonākušas.
Kremlim šis projekts pēc Eiropas tirgus zaudēšanas ir ārkārtīgi svarīgs. Maskava gadiem ilgi mēģina panākt Pekinas piekrišanu projektam “Sila Sibiri 2”, kam vajadzēja aizstāt zaudēto Eiropas gāzes tirgu. Taču pēc kārtējā Putina brauciena nav ne parakstītas vienošanās, ne termiņu, ne galīgo nosacījumu.
Kremlim tas izskatās īpaši sāpīgi: oficiāli attiecības ar Ķīnu tiek dēvētas par stratēģisko partnerību, taču saistībā ar pašu svarīgāko gāzes projektu Pekina turpina vilcināt laiku un diktēt savus noteikumus.