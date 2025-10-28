LSM vērsies Valsts policijā, jo bijušas šaubas par “Alpha Baltic Media” rēķinu pamatotību 0
VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” (LSM) šogad vērsies Valsts policijā (VP), jo bija radušās šaubas par SIA “Alpha Baltic Media” līguma ietvaros sniegto pakalpojumu rēķinu pamatotību, aģentūrai LETA apliecināja korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Latvijas Televīzijas raidījums “De facto” svētdien ziņoja, ka LSM šā gada pavasarī vērsās VP saistībā ar “Alpha Baltic Media” darbībām Latvijas Radio projektu “Dod pieci!” un “Muzikālā banka” kampaņas līguma izpildē. Faktu pārbaudei VP ir ierosinājusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma XVIII nodaļas – Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Tikmēr uzņēmuma vadītājs, reklāmas speciālists Lauris Špillers pauda, ka neticot, ka policijā šobrīd varētu būt kāds iesniegums par viņa uzņēmumiem.
Ločmele pirmdien aģentūrai LETA skaidroja, ka LSM vienpusēji pirms termiņa pārtrauca 2024. gada 2. augustā noslēgto iepirkuma līgumu ar “Alpha Baltic Media” par reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanas plānošanu un izvietošanu medijos.
Viņa skaidroja, ka uzteikums tika balstīts uz līgumā noteikto saistību pārkāpumiem. Tāpat LSM un uzņēmuma savstarpējā komunikācija līguma kontekstā bija sarežģīta un nekonsekventa, norādīja Ločmele. Mediju plānu, kampaņu atskaišu saskaņošana un auditēšana aizņēma lielu LSM administratīvo un ārējo resursu apjomu, viņa atzina.
Savukārt policijā LSM vērsās, jo bija šaubas par “Alpha Baltic Media” rēķinu pamatotību. Vienlaikus Ločmele uzsver, ka LSM apmaksāja tikai no LSM puses akceptēto un saskaņoto pakalpojumu izpildi un apjomus.
Uzņēmuma vadītājs Špillers aģentūrai LETA arī pirmdien sacīja, ka viņam neesot ne jausmas, kādēļ varētu būt iesniegums VP. Špillers apliecināja, ka viņa uzņēmumam bija noslēgts līgums ar Latvijas Radio par reklāmu izvietošanu kampaņās “Dod pieci!” un “Muzikālā banka”. Kopējais līguma apmērs bijis aptuveni 19 000 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis.
Pēc tam, kad aģentūra LETA norādīja, ka LSM pastāv šaubas par rēķinu pamatotību, Špillers uzsvēra, ka pasūtītājs bija kampaņas rezultātus pārbaudījis un darbus pieņēmis. Vienlaikus viņš pauda viedokli, ka minētajam līgumam bija industrijā neredzētas prasības par tādu summu – tās esot bijušas ļoti lielas, bija jāgatavo dažādas atskaites un jāievēro parametri. Tāpat, pēc Špillera teiktā, bija jāiesniedz arī trešo pušu rēķini. Tas viss esot ticis izdarīts un samaksa par to no pasūtītāja puses tika veikta.
Špillers pieļāva, ka līgums, iespējams, tika pārtraukts, jo esot bijusi ļoti sarežģīta atskaišu iesniegšana. Pēc viņa pārliecības “Alpha Baltic Media” nav radījis nekādus zaudējumus.
Pirmdien “Alpha Baltic Media” izplatīja paziņojumu medijiem, kurā pauda viedokli, ka Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) izplatītie paziņojumi raidījumam “De facto” bijuši nepatiesi, maldinoši un “pēc būtības veido mērķtiecīgu melnā PR kampaņu, ko īsteno uzņēmuma konkurenti, izmantojot asociācijas platformu”.
Uzņēmums nolēmis vērsties ar iesniegumu Konkurences padomē, lūdzot izvērtēt LRA un tās biedru rīcību, kas, uzņēmuma ieskatā, rada nepamatotu tirgus ierobežojumu un kropļo konkurenci reklāmas un komunikācijas pakalpojumu jomā.
“De facto” vēstīja, ka no LRA rindām jau pirms vairākiem gadiem tika izslēgti ar Špilleru saistīti uzņēmumi par rīcību pretēji asociācijas mērķiem un biedru interesēm. Septembrī LRA policijai nosūtīja vēstuli, norādot uz riskiem, kas saistīti ar šo pretendentu VP iepirkumā par ceļu satiksmes drošībai veltītas kampaņas radio un interneta reklāmas izstrādi un izvietošanu.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, “Alpha Baltic Media” reģistrēts 2008. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2845 eiro. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 2 661 596 eiro apgrozījumu un 113 322 eiro peļņu. Špillers ir vienīgais uzņēmuma patiesais labuma guvējs.