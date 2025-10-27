Krūmiņš: Tas, iespējams, ieies Eiropas vēsturē – nozīmīgu jautājumu viena parlamenta laikā apstiprina un pēc tam no tā izstājas 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Dr.hist., vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš komentēja lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas, uzsverot, ka šāds solis ir unikāls ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā.
“Tas, iespējams, ieies Eiropas vēsturē – nozīmīgu jautājumu viena parlamenta laikā apstiprina un pēc tam pasaka – nē. Tā tomēr ir tāda fenomenāla situācija,” raidījumā norādīja Krūmiņš.
Pēc viņa teiktā šī rīcība atspoguļo Latvijas politiskā procesa īpatnības un arī sabiedrības noskaņojuma svārstības. “Mazliet ir jāredz laukums tādā ziņā, jo tā konvencija mums neko radikāli nemaina. Es viņu izlasīju toreiz, kad bija pirmā ņemšanās, un tad, kad viņu apstiprināja, es nodomāju – paldies Dievam, varēsim pievērsties nopietnākiem jautājumiem,” sacīja vēsturnieks.
Krūmiņš uzsvēra, ka šī situācija atstāj iespaidu arī uz vēlētājiem, kuri redz, cik viegli iespējams mainīt nostāju pat būtiskos jautājumos.
“Tas rāda arī vēlētājam, ka var nobalsot par fundamentālām lietām, kur it kā visi ir izplēsušies pirms pāris gadiem, un tagad atkal met kažoku. Tie ir pārāk nopietni jautājumi, ar kuriem mēs iekrāsojamies arī Eiropas kartē,” tā Krūmiņš.