Kad beidzot Rīgas ceļi tiks salaboti? Viens no atbildīgajiem atklāj patieso situāciju 0
Kristaps Kauliņš, RD Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors, TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž, ka ceļu remontdarbiem galvaspilsētā iepriekšējos gadus nav pievērsta pietiekoši liela uzmanība.
Skatītājs jautā: kad Rīgā tiks savesti kārtībā ceļi?
“Skanēs kā atruna, ko daudzi politiķi izmanto – Rīgā ir liels remontu deficīts. Iepriekšējos gados ieguldīts ir par maz. Droši vien iepriekšējā sasaukumā ir sperts būtisks solis, lai situācija uzlabotos. Jācer arī, ka šajā, nākamajā un aiznākamajos gados šī tendence turpināsies – ka ielu sakārtošanas jomai attiecīgs budžets tiks piešķirts,” skaidro Kauliņš.
No viņa puses ir uzdevums piešķirto budžetu izmantot efektīvi, savlaicīgi un kvalitatīvi. Tāpat būtiska ir arī ceļu uzturēšana. Viņš pauž, ka no 2024. gada asfalta bedru labošana tiek veikta daudz kvalitatīvāk.
Runājot par lūkām, kas izveidojušās uz ceļiem, Kauliņš pauž: “Strādāsim pie kvalitātes celšanas, pie tā, lai šiem darbiem būtu garantija, nodrošināsim arī garantijas kontroli, un tad arī mēs tiksim pie rezultāta.”