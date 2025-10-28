Kad beidzot Rīgas ceļi tiks salaboti? Viens no atbildīgajiem atklāj patieso situāciju 0

LA.LV
13:04, 28. oktobris 2025
Viedokļi

Kristaps Kauliņš, RD Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors, TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauž, ka ceļu remontdarbiem galvaspilsētā iepriekšējos gadus nav pievērsta pietiekoši liela uzmanība.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi
Lasīt citas ziņas

Skatītājs jautā: kad Rīgā tiks savesti kārtībā ceļi?

“Skanēs kā atruna, ko daudzi politiķi izmanto – Rīgā ir liels remontu deficīts. Iepriekšējos gados ieguldīts ir par maz. Droši vien iepriekšējā sasaukumā ir sperts būtisks solis, lai situācija uzlabotos. Jācer arī, ka šajā, nākamajā un aiznākamajos gados šī tendence turpināsies – ka ielu sakārtošanas jomai attiecīgs budžets tiks piešķirts,” skaidro Kauliņš.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu!” Vairas Vīķes-Freibergas sacītais par Stambulas konvenciju izraisa viedokļu viesuļvētru
“Es mīlu Ziemassvētku dāvanas!” Nīderlande dod mājienu, ko darīs ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem
Kokteilis
Atklāj, ko tieši tava telefona numura cipari piesaista – bagātību, mīlestību vai prieku

No viņa puses ir uzdevums piešķirto budžetu izmantot efektīvi, savlaicīgi un kvalitatīvi. Tāpat būtiska ir arī ceļu uzturēšana. Viņš pauž, ka no 2024. gada asfalta bedru labošana tiek veikta daudz kvalitatīvāk.

Runājot par lūkām, kas izveidojušās uz ceļiem, Kauliņš pauž: “Strādāsim pie kvalitātes celšanas, pie tā, lai šiem darbiem būtu garantija, nodrošināsim arī garantijas kontroli, un tad arī mēs tiksim pie rezultāta.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Irbītis ir sajūsmā par šo pieeju ātruma pārkāpējiem: “Superīgs soda veids ir soda laiks!”
Vilciens bija vien 200 metru attālumā… Sieviete ar dēlu izglābj zēnu no traģiska negadījuma
No šodienas Latvijā nekur nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h, izņemot…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.