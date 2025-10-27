Vilciens neiet, bet autobusā arī neņemšot! Sievietei ar zīdaini nepārdod transporta biļeti ļoti savāda iemesla dēļ 0
Kāda sieviete, kura regulāri pārvietojas ar vilcienu, ir saņēmusi atteikumu biļetes iegādei, jo viņa ir māmiņa zīdainim.
“Dotajā momentā notiek remontdarbi un vilciens iet tikai līdz Asariem, bet es ceļoju kopā ar mazu zīdaini, kas ir ratos. Vilciena biļeti man līdz Slokai nepārdod, jo saka, ka es nevarēšu iekāpt autobusā. “Vivi” nodrošina autobusu līdz Slokai. Tātad es ar bērnu vienkārši palieku Asaros un netieku tālāk,” raidījumam “Bez tabu” atklāj Kristīne.
Tukuma dzelzceļa līnijas posmā Asari–Ķemeri notiek remontdarbi, tāpēc pasažierus no Asaru stacijas uz izvēlēto galamērķi pārvadā ar autobusu. Kā norādīts “Vivi” mājaslapā, pārvadājumi ar bērnu ratiem un velosipēdiem šajā posmā nav iespējami. Portāls “Bez Tabu” pārbaudīja situāciju, veicot eksperimentu. Žurnāliste mēģināja iegādāties biļeti Kristīnes vajadzīgajā maršrutā. Žurnālistei biļeti izdodas iegādāties, tomēr kasiere nenoliedz, ka noteikumu dēļ ar ratiem autobusā iekāpt nevarēs.
“Vivi” pārstāve “Bez tabu” stāsta, ka aicinājums biežāk izmantot starppilsētu autobusus esot drīzāk ieteikuma rakstura, jo tas vecākiem varētu būt ērtāk. Autobusu vadītāji neesot atstājuši nevienu pasažieri pieturā un to arī turpmāk nedarīs, turklāt autobusu skaits esot pietiekams, tāpēc problēmu uzņemt māmiņu ar bērnu ratiem neesot.